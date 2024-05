Более 2,5 тысячи студентов примут участие в акции «Цветы Победы»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

8 мая в столице пройдет акция «Цветы Победы», приуроченная к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Цветы к памятникам и монументам по всему городу возложат более 2,5 тысячи молодых горожан. В их числе активисты проекта «Молодежь Москвы», студенты столичных вузов и колледжей, а также представители молодежных некоммерческих организаций и объединений.

«Каждый год эта акция объединяет неравнодушных жителей столицы и показывает важность сохранения исторической памяти и связи поколений. В этом году акция “Цветы Победы” пройдет в Москве уже в пятый раз, в ней примет участие молодежь Москвы, которая хочет выразить свою благодарность и уважение тем, кто защищал нашу Родину», — отметила Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Акция пройдет у 25 памятников и монументов, среди которых памятник 7-й Бауманской дивизии народного ополчения, памятник Зое и Александру Космодемьянским, памятник Константину Рокоссовскому, обелиск «Москва — город-герой», памятник ополченцам Пролетарского района, монумент «Вечная слава работникам 1-го ГПЗ, погибшим в Великой Отечественной войне», монументальная группа «Народные ополченцы» и другие.

Акцию «Цветы Победы» впервые провели 8 мая 2020 года. До этого в День Победы ветераны сами возлагали цветы к военным мемориалам и могилам фронтовых друзей. Поскольку в дни пандемии им стало сложнее выходить из дома, по их просьбе волонтеры приносили цветы к выбранным заранее памятникам самостоятельно. С тех пор ко Дню Победы молодые москвичи традиционно возлагают цветы к монументам, которые определяют сами ветераны.

Организатором акции выступает проект «Молодежь Москвы» городского Комитета общественных связей и молодежной политики. Подробнее о нем можно узнать на сайте или в социальных сетях.

