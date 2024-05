LADA Sport ROSNEFT одержала победу на этапе Российской серии кольцевых гонок в Смоленске

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Команда LADA Sport ROSNEFT одержала победы в личном и командном зачетах на втором этапе Российской серии кольцевых гонок (РСКГ), который прошел в минувшие выходные на гоночной трассе «Смоленское кольцо».

В гоночном зачете «Суперпродакшн» благодаря двум победам Кирилла Ладыгина и серебру Леонида Панфилова LADA Sport ROSNEFT стала лучшей в классе по итогам соревнований. Всего команда завоевала пять трофеев, в том числе за командные успехи.

В самом мощном классе «Туринг» молодые пилоты LADA Sport ROSNEFT Иван Чубаров и Максим Туриев по итогам двух гонок набрали важные очки для команды и продолжают сражение за чемпионский титул.

«Роснефть» с 2015 года является генеральным спонсором LADA Sport ROSNEFT, активно участвуя в развитии российского автоспорта. Благодаря сотрудничеству команда стала лидером в российских кольцевых гонках, а автомобильный рынок получил ряд инновационных продуктов: высокооктановый бензин Pulsar-100 и спортивное гоночное масло Rosneft Magnum Racing. Технологии, испытанные в жестких условиях автоспорта, доступны всем автомобилистам.

Следующий этап Российской серии кольцевых гонок состоится на трассе «Нижегородское кольцо» 1-2 июня.

Увидеть гоночную технику команды LADA Sport ROSNEFT можно также на выставке «Россия» в павильоне «Роснефти» на ВДНХ.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

6 мая 2024 г

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI