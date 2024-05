Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В связи с проведением торжественной церемонии инаугурации Президента России Владимира Путина 7 мая временно будет закрыто движение на некоторых улицах Центрального административного округа. Так, с 08:00 до окончания мероприятия движение транспорта перекроют:

— на улице Ильинке от Новой площади до Красной площади;

— на улице Варварке от Старой площади до Большого Москворецкого моста;

— на Большом Москворецком мосту от улицы Варварки до Болотной улицы;

— на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста;

— на Москворецкой улице от Москворецкой набережной до Большого Москворецкого моста;

— на Кремлевской набережной от съезда на Боровицкую площадь до Москворецкой набережной;

— на Москворецкой набережной от Кремлевской набережной до Китайгородского проезда.

Кроме того, с 00:01 7 мая до окончания мероприятия будет запрещена парковка на улицах Ильинке (от Новой площади до Красной площади) и Варварке (от Старой площади до Большого Москворецкого моста).

Горожан просят быть внимательными и планировать свой маршрут с учетом временных ограничений. Подробная информация обо всех изменениях доступна по ссылке.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI