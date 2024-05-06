500 млн рублей направят на поддержку предпринимателей в Белгородской области

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Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал подготовленное Минэкономразвития России распоряжение о выделении 500 млн рублей на поддержку МСП Белгородской области.

Средства выделены из резервного фонда. Представители бизнеса смогут получить гранты на частичную компенсацию отсроченных в 2023 году платежей по страховым взносам и налогу на прибыль. Такая отсрочка была предоставлена организациям и индивидуальным предпринимателям Белгородской области, которым нанесен ущерб от обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины и (или) доходы которых снизились более чем на 30% в 2022 году по сравнению с 2021 годом.

Гранты смогут получить предприятия, повторно пострадавшие от обстрелов, представители бизнеса в сфере потребительского рынка, если их доходы в 2023 году снизились более чем на 30% по сравнению с 2022 годом. Сроки платежей по страховым взносам и налогу на прибыль были перенесены на 1 год с возможностью их уплаты в рассрочку в течение еще 1 года (равными частями ежемесячно).

В апреле Правительство России выделило более 2 млрд рублей на поддержку жителей, предпринимателей и промышленных предприятий Белгородской области. Всего на эти цели в 2024 году региону планируется направить более 6 млрд рублей.

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