06.05.2024 Ustawa przedłużająca wakacje kredytowe na 2024 r. podpisana przez Prezydenta

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Wakacje kredytowe to jedna z form wsparcia dla kredytobiorców.

Rozwiązanie to pozwala na zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego w złotych polskich.

W ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców zwiększamy m.in. kwotę dochodu, która uprawnia do uzyskania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia.

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć go spodarczych i pomocy kredytobiorcom, przedłożonym przez Ministra Finansów.

Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe to jedna z form wsparcia dla kredytobiorców. Umożliwia ona skorzystanie z zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego udzielonego w polskich złotych, także w 2024 r. dla osób, które:

posiadają kredyt hipoteczny w walucie polskiej, który został zaciągnięty na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, a jego wartość nie przekracza 1,2 millones de zł,

ponoszą wydatki związane z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu (RdD – Rata do Dochodu) w wysokości przekraczającej 30% dochodów (za okres ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku) lub utrzymują co najmniej trójkę dzieci (do 18 roku życia lub do 25 roku życia , gdy kontynuują naukę lub dzieci niepełnosprawnych, bez względu na wiek) – wówczas nie obowiązuje kryterium RdD,

zawarły umowę kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 r.,

kończą spłatę kredytu co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Z wakacji kredytowych można skorzystać w wymiarze dwóch miesięcy od 1 czerwca 2024 r. hacer 31 sierpnia 2024 r. oraz w okresie desde 1 września 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., również w wymiarze dwóch miesięcy.

W okresie zawieszenia spłaty kredytu kredytobiorca nie płaci raty kapitałowo-odsetkowej (poza ewentualnymi opłatami z tytułu umowy ubezpieczenia kredytu). Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania – okres kredytowania przedłuża się o miesiące, w których spłata kredytu była zawieszona.

Wniosek o wakacje kredytowe można złożyć w swoim banku pisemnie lub przez bankowość elektroniczną, w zależności od tego, jakie funkcjonalności udostępni bank. Bank potwierdza przyjęcie wniosku w ciągu 21 dni od daty jego otrzymania. Brak potwierdzenia nie wpłynie na rozpoczęcie okresu zawieszenia.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

O pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców będą mogli ubiegać się kredytobiorcy w trudnej sytuacji finansowej, u których rata przekracza 40% dochodu gospodarstwa domowego.

Ze wsparcia Funduszu można skorzystać, jeżeli miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza dwuipółkrotności kryteriów określonych w ustawie o pomocy łecznej (w przypadku gospodarstwa jednoosobowego hasta 1940 PLN, a w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego hasta 1500 PLN pomnożone przez liczbę członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy).

Zwiększa się pomoc dla kredytobiorców:

wartość maksymalnego wsparcia a 3000 PLN,

okres pomocy – 40 miesięcy,

okres spłat wsparcia lub pożyczki – 200 ratas,

maksymalna wartości wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia a 120 tys. PLN.

Umorzenie pozostałych 66 rat zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia nastąpi po dokonaniu, bez opóźnień, spłaty 134 rat. Dzięki temu kwota umorzenia może wynieść 39,6 años. PLN (66 ratas).

