06.05.2024 Defensa 24 días: współpraca polsko-koreańska oraz rozwój polskiego przemysłu obronnego

Sekretarz stanu w trakcie diskusji podkreślił, że decyzje Ministerstwa Obrony Narodowej nie mogą być podejmowane bez uprzedniej konsultacji z wojskiem. Zwrócił także uwagę na dalszą kontynuację kontraktów zawartych przez poprzednią władze wbrew doniesieniom o zrywaniu ich. Mówiąc o współpracy polsko – koreanskiej powiedział, że Korea jako jeden z niewielu państw chce dzielić się wiedzą i technologią. “To powoduje wejście naszej współpracy na wyższy poziom” – zaznaczyl wiceszef MON. Polska stanie się hubem serwisowym dla koreańskiego sprzętu używanego przez państwa europejskie takie jak np. armatohaubice K9. (…) Dzięki temu to polski przemysł będzie mógł na tym zarobić – zaznaczył w trakcie debaty o współpracy polsko – koreańskiej wiceszef MON.

