06.05.2024 Defence24 Days: rozmowy o bezpieczeństwie Polski, Europy i świata

6 maja w Warszawie Władysław Kosiniak-Kamysz, wiceprezes Rady Ministrów uczestniczył w otwarciu konferencji branży obronnej Defence24 Days.

– Niezależnie jakie są czasy, na najtrudniejsze wyzwania trzeba być gotowym. Szczególnie trzeba być gotowym na najtrudniejsze wyzwania, jeżeli od dwóch lat przy twojej granicy trwa pełnoskalowa wojna, jeżeli imperium zła odradza swoje siły i znów próbuje zapanować nad światem. Nie uda się to nigdy. Polska jest państwem silnym kilkoma sprawami. Siłą swoją wewnętrzną, siłą swoich doświadczeń, swojej historii, nadzieją lepszej przyszłości. Jest silna swoją armią, obywatelami i siłą sojuszy, w których się znajdujemy. Te trzy sprawy są podstawowym gwarantem bezpieczeństwa. Nigdy one nie są w pełni wypełnione, nigdy nie jest etap zakończony, zawsze jest dążenie do czegoś większego, do czegoś skuteczniejszego

– podkreślił szef MON.

Wśród tematów bieżącej edycji Defence24Days są m.in.: Siły Zbrojne RP oraz Polski Przemysł Obronny jako filary bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, rewolucja technologiczna na nowym polu walki, agresja Rosji na Ukrainę jako pokoleniowe wyzwanie dla bezpieczeństwa regionalnego i globalnego, rola NATO i UE w zapewnianiu bezpieczeństwa Europy, wargaming oraz globalne wyzwania bezpieczeństwa.

– Trzeba wspierać Ukrainę. Będziemy to robić i humanitarnie i militarnie, tak jak do tej pory. Nie ma wsparcia Ukrainy bez roli jaką odgrywa Polska – w szkoleniu żołnierzy, w hubie transportowym, w doświadczeniach, które przekazujemy, również w sprzęcie, którym donujemy w kolejnych transzach na rzecz Ukrainy, w zaangażowaniu się w inicjatywy amunicyjne, we wszystkie przedsięwzięcia organizowane przez naszych sojuszników

– mówił szef MON.

Podczas Defence24Days wicepremier odniósł się także do rozbudowy polskiej armii i jej najbliższych priorytetów w tym obszarze.

– Transformacja polskiej armii. Rzecz kluczowa dla naszego bezpieczeństwa. Nie jesteśmy zwolennikami polityki, która co cztery lata zmienia swoje wektory, szczególnie w dziedzinie bezpieczeństwa. Korekty są potrzebne. Są potrzebne zmiany, doprecyzowanie, lepsze prowadzenie polityki choćby związanej z dokumentami strategicznymi, z całą przejrzystością zakupów czy naznaczeniem priorytetów. Ale co do zasady, jestem zwolennikiem kontynuacji wielu kontraktów zbrojeniowych. Mówiłem o tym wielokrotnie, ale na takich wydarzeniach jak to trzeba to powtórzyć. Jesteśmy w strategicznym partnerstwie ze Stanami Zjednoczonymi. Jesteśmy w strategicznym partnerstwie z innymi państwami NATO, ale również z naszymi przyjaciółmi z Korei Południowej, z którą mamy bardzo bogatą też wymianę gospodarczą, a dokonujemy wielu zakupów dla polskich sił zbrojnych. Transformacja wymaga dowodzenia, wymaga zaangażowania różnych jednostek, dlatego powołamy dowództwo transformacji. Będziemy kreować i sterować transformacją jako całym procesem. Nie tylko zakup jednego sprzętu, jednego rodzaju sprzętu, ale dowodzenie całą transformacją jest Polsce po prostu potrzebne, żeby infrastruktura, zaplecze, wyszkolenie, połączenie różnych rodzajów sprzętu było możliwe. Różnych rodzajów wojsk i ta komunikacja była jak najlepsza. Żeby dobrze korzystać z najnowocześniejszego sprzętu żołnierz Wojska Polskiego musi czuć się wyposażony w najlepszy sprzęt. Musi być wyposażony w najlepszy sprzęt i czuć się bezpiecznie. Jeżeli on jest bezpieczny, to Polska jest bezpieczna. Dlatego jednym z naszych głównych priorytetów jest indywidualne wyposażenie żołnierza Wojska Polskiego. Sprzęt najwyższej jakości, który daje mu gwarancje bezpieczeństwa. (…) Na to wszystko przesuwamy teraz środki, jak również na utrzymanie sprzętu, który jest dzisiaj w dyspozycji Wojska Polskiego

– wymienił W. Kosiniak – Kamysz.

Coroczna konferencja branżowa Defence24 Days odbywa się już po raz siódmy. Wydarzenie tradycyjnie poświęcone jest kluczowym zagadnieniom z zakresu obronności państwa w wymiarze krajowym oraz międzynarodowym. Konferencja jest platformą debaty i wymiany doświadczeń przedstawicieli rządu oraz administracji publicznej, dowódców Wojska Polskiego, ekspertów oraz środowiska przemysłu zbrojeniowego.

W trakcie wystąpienia szef MON podkreślił, że edukacja naszego społeczeństwa w obszarze bezpieczeństwa to zadanie wielu instytucji. Wicepremier przypomniał o nowym projekcie MON pn. „Edukacja z wojskiem”.

– Dziś w 3 tysiącach szkół rozpoczyna się program „Edukacja z wojskiem”. W trakcie zajęć dzieci będą mogły się zapoznać z najważniejszymi sprawami dotyczącymi bezpieczeństwa narodowego, dotyczącymi umiejętności zachowania się w sytuacjach kryzysowych i trudnych. To nie chodzi tylko o zagrożenie wojenne, ale to chodzi o klęski żywiołowe, o sytuacje, które wymagają umiejętności udzielenia pierwszej pomocy, zareagowania, poinformowania, zaalarmowania. Tego wszystkiego Wojsko Polskie będzie uczyć dzieci w szkołach, w szkole podstawowej i w szkołach średnich. To jest bardzo ważne, że wychodzimy poza ramy zbrojeń, poza ramy modernizacji, transformacji armii

– poinformował wicepremier.

„Edukacja z wojskiem” to 6-tygodniowy (6 maja – 20 czerwca) program edukacyjno-obronny – przygotowany i realizowany we współdziałaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Polega na przeprowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego specjalnie przygotowanych szkoleń w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Jego głównym celem i założeniem jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. To odpowiedź na współczesne potrzeby, wyzwania oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem.

