Эксперты и студенты обсудили, как создать зелёный приют для туриста

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Участники встречи

Научно-исследовательский институт устойчивого развития в строительстве (НИИУРС) при поддержке Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета и круглогодичного горного курорта «Роза Хутор» 22 апреля открыл III Всероссийский архитектурный открытый творческий конкурс для студентов архитектурных вузов России «Зелёный приют туриста на природной территории». В этот день в рамках Архитектурных сезонов в СПбГАСУ на круглом столе эксперты обсудили устойчивое развитие туристической индустрии, ответили на вопросы студентов и акцентировали их внимание на деталях, которые необходимо учесть при разработке конкурсных объектов.

Олег Фёдоров, Вера Бурцева и Дмитрий Колосов

Директор по устойчивому развитию курорта «Роза Хутор», модератор встречи Дмитрий Колосов уточнил, что внутренняя туристическая индустрия в России активно развивается, а задача специалистов – сделать так, чтобы, с одной стороны, предложить туристам комфортный отдых на природе, а с другой – гармонично вписать объекты для их временного пребывания в окружающую среду. При этом нужно учесть экономическую целесообразность и законодательные требования.

«Конкурс позволит участникам попрактиковаться в разработке концепций временных объектов для туристических целей, изучить специфику туриндустрии и её огромный потенциал, а нам, организаторам, – почерпнуть свежие идеи для создания соответствующей среды и увеличения потока туристов», – подчеркнул Дмитрий Колосов.

По словам заместителя декана архитектурного факультета СПбГАСУ по профориентационной деятельности Олега Фёдорова, студенты СПбГАСУ участвовали в предыдущих сезонах конкурса и приобрели опыт в разработке подобных концепций, повысили свой интерес к небольшим объектам, в том числе на особо охраняемых территориях. Кроме того, конкурс даёт им возможность закрепить на практике знания, получаемые с первого курса.

Андрей Кораблёв, Антон Головин, Сергей Лутченко, Дарья Бойцова и Павел Елизаров

«Постройки, о которых идёт речь, отличаются компактностью и требуют минимизации своего негативного влияния на окружающую среду. Таким образом, у студентов появляется возможность более скрупулезно подойти к разработке конструктивных характеристик, чтобы успешно выступить на конкурсе, а значит, повысить шанс реализовать свои проекты благодаря партнёрам», – отметил Олег Фёдоров.

Чтобы повысить шансы на реализацию проектов, директор НИИУРС Вера Бурцева предложила поначалу рассмотреть будущий объект с точки зрения устойчивого развития.

«Мы должны создать не просто технологичный, энергоэффективный, дружественный природе объект, но и объект, отвечающий запросам определённой категории туристов. И эти запросы нужно изучить: например, если, потенциальный клиент хочет отдохнуть в типичной русской избе, но при этом иметь возможность подключить USB, то именно это ему и нужно предлагать. Иными словами, необходимо оценить потенциальную потребительскую аудиторию и продумать сочетание идентичности и комфорта», – пояснила Вера Бурцева.

Первый заместитель председателя Комитета градостроительной политики – главный архитектор Ленинградской области Сергей Лутченко отметил, что туристическая отрасль активно развивается, и региональные органы исполнительной власти ищут пути сбалансированного развития необходимой инфраструктуры, которые позволят привлечь туристов даже в отдалённые районы области, в том числе на особо охраняемые территории, без вреда для окружающей среды.

«В Ленинградской области реализуется приоритетный региональный проект “Тропа 47” – новый подход к созданию оборудованных туристских троп на природных территориях. Практика уже выявила значимые социально-экономические эффекты для нашего региона: создано более 40 экологических маршрутов в границах особо охраняемых природных территорий. Но они, как и другие объекты, требуют развития необходимой инфраструктуры», – рассказал Сергей Лутченко.

Главный архитектор считает, что для дальнейшего эффективного развития целесообразно классифицировать объекты туризма по актуальным направлениям: например, паломнические, военно-патриотические, экологические.

Старший преподаватель кафедры архитектурного проектирования СПбГАСУ Дарья Бойцова отметила, что туристы могут преследовать разные цели: например, определённый вид отдыха, участие в том или ином мероприятии. То есть туризм всегда взаимосвязан с какой-либо деятельностью. «В связи с этим жилищные объекты выступают частью туристской экосистемы. Поэтому уместнее разработать не универсальный модуль, а объект для конкретного места со своей историей», – полагает она.

Вице-президент Союза архитекторов Санкт-Петербурга Антон Головин считает, что продуманные решения, создание комфортных пространств позволит избежать стихийной застройки туристических мест.

Презентацию успешных концепций рекреационных зон и туристических объектов провели владелец архитектурного бюро «TOBE architects» Андрей Кораблёв и архитектор бюро «ЗОВ.architect» Павел Елизаров.

«Архитекторы готовы создавать и реализовывать востребованные проекты. Однако ситуацию осложняет то, что треть расходов приходится на транспортировку строительных материалов. Чтобы оптимизировать затраты, хорошо бы рассредоточить производство по всей стране», – предложил Павел Елизаров.

Напомним, участникам конкурса предлагается разработать размещение объекта (приюта, хижины, полевого стационара, укрытия, зимовья и т. п.) в пространстве и решение прилегающей территории (генплан) на любой природной территории с выраженным рельефом и c учётом климатических факторов. Итоги конкурса будут подводиться с 1 по 14 октября 2024 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI