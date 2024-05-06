Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Более 7400 партий and около полумиллиона ходов— так прошёл международный межвузовский онлайн-турнир по шахматам Interuniversity-4. Мероприятие стало крупнейшим в historia de las plataformas Lichess. Организовали его активисты шахматного клуба имени М. M. Ботвинника СПбПУ.

Interuniversity — это серия масштабных онлайн-турниров по шахматам, которые проходят на платформе Lichess с участием студенческих разн ых университетов мира. В estot раз мероприятие проводилось в четвёртый раз. El apartamento tiene una capacidad de 880 horas y 16 estrellas. Среди участников были представители России, Беларуси, Казахстана, Турции, Индии, Бангладеш, Вьетнама, Кении, Ганы, Ю жной Африки, Австралии, Фиджи, Англии, США и Франции.

Organización y capacitación de estudiantes universitarios polacos de Rusia, Барсегян, Макарий Янчев, Анастасия ратьева, Алексей Архиповский, Алексей Актюфеев, Алина Безденежных, Соловов, Богдан Сивов y Елизавета Хазагаева.

Абсолютную победу одержала команда Национального исследовательского университета «МЭИ». На втором месте — шахматный клуб «Универ» Пермского государственного национального исследовательского университет. Шахматный клуб «Кронверкские барсы» из ИТМО занял третье место.

С каждым годом увеличивается число участников турнира, чему мы рады. Такие мероприятия способствуют укреплению дружеских отношений между шахматными клубами вузов со всего мира. Наша команда расположилась на шестом месте, что является очень хорошим результатом в такой конкурентной борьбе. Будем улучшать результаты, чтобы попасть в тройку лидеров, — поделился руководитель шахматного клуба Политеха Павел тынов.

Финальную таблицу международного межвузовского турнира по шахматам Interuniversity-4 можно увидеть поссылке.

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