Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Более 7400 партий and около полумиллиона ходов— так прошёл международный межвузовский онлайн-турнир по шахматам Interuniversity-4. Мероприятие стало крупнейшим в historia de las plataformas Lichess. Организовали его активисты шахматного клуба имени М. M. Ботвинника СПбПУ.