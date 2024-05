Учеными ПИШ НГУ разработан метод обнаружения антител, специфичных к иммуногенным эпитопам целевого белка в плазме крови

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сибирские ученые разработали метод обнаружения антител, специфичных к иммуногенным эпитопам целевого белка в плазме крови, и протестировали данный подход при сравнении антител переболевших COVID-19 и антителами, полученными после вакцинации. Результаты получены в рамках исследования, поддержанного проектом РНФ 21-75-10105.

— Существующие в настоящее время методы скрининга кандидатных вакцин не пригодны для быстрого анализа их эффективности. Для того, чтобы создать вакцину в течение 4 месяцев, необходимы новые подходы как для разработки вакцин и их платформ, так и для сопоставления иммунитета, который образуется в крови переболевшего и вакцинированного пациентов, — прокомментировал руководитель магистерской программы «Передовые инженерные решения для биотехнологии и медицины» Передовой инженерной школы НГУ, научный сотрудник ИХБФМ СО РАН Сергей Седых.

Новый метод был разработан в рамках проекта РНФ «Полиреактивность антител к вирусу SARS-CoV-2: поиск маркеров аутоиммунных последствий COVID-19» под руководством сотрудницы ПИШ НГУ, кандидата биологических наук Анны Тимофеевой.

— Проект завершается в этом году и за время его реализации было проведено масштабное исследование антител, образующихся у пациентов, перенесших COVID-19 и вакцинированных доноров, исследованы некоторые особенности антител, образующихся в результате инфицирования SARS-CoV-2, описаны некоторые аутоиммунные последствия перенесенного COVID-19. За три года коллективом было опубликовано 7 статей в журналах первого квартиля, например, Vaccines, International Journal of Molecular Science, Life, – рассказала руководитель проекта.

Материалы исследования были опубликованы в журнале «Vaccines» издательства MDPI, вышла статья «Binding of Natural Antibodies Generated after COVID-19 and Vaccination with Individual Peptides Corresponding to the SARS-CoV-2 S-Protein». В числе авторов статьи – сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН, и преподаватели Передовой инженерной школы НГУ.

