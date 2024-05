Увидеть производство шоколада, лифтов и микрочипов: проект «Открой#Моспром» приглашает на экскурсии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Moscow Government – Правительства Москвы –

Началась регистрация на участие в экскурсиях в рамках нового сезона проекта «Открой#Моспром». С 13 по 29 мая свои двери откроют более 25 предприятий. Среди них производители шоколада, лифтов, микроэлектроники и другой продукции. Зарегистрироваться можно на сайте проекта. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Интерес к таким экскурсиям постоянно растет: только с начала года более девяти тысяч человек посетили промышленные предприятия в рамках проекта “Открой#Моспром”. В мае стартует третий сезон, в этот раз мы планируем провести около 140 экскурсий и 80 мастер-классов. Участники посмотрят, как собирают лифты и микрочипы, примерят на себя роль шоколатье», — рассказал Владислав Овчинский.

Например, экскурсии пройдут на предприятии «Ангстрем», где разрабатывают и производят микроэлектронику. Гости посмотрят фильм о создании силовых модулей для управления мощными электродвигателями и изучат историю отрасли. Кроме того, жителей столицы ознакомят с производством лифтов компании «Мослифт», узнают, какие современные технологии при этом используются. В рамках проекта также можно попасть на экскурсию по музею кондитерских изделий «Роза Эйнема» и на мастер-классе попробовать приготовить шоколадные конфеты своими руками.

Проект «Открой#Моспром» заработал в 2019 году. С этого момента провели более двух тысяч экскурсий и 750 мастер-классов. В июне 2023 года проект занял первое место в номинации «Промышленный маршрут» народной премии «Маршрут построен», а также был отмечен в категории «Образование и наука» в рамках программы «Лучшие социальные проекты России». Всего он получил семь наград.

Пользователи мини-приложения «Открытая промышленность» в социальной сети «ВКонтакте» получают баллы за выполнение заданий, прохождение квизов, просмотр видео и ответы на вопросы после прочтения статей. Заработанные очки можно обменять на посещение экскурсий и сувениры столичных производителей.

