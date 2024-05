Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В повестке – обсуждение проекта плана мероприятий по реализации в 2024–2026 годах Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Вице-премьер Татьяна Голикова провела первое заседание Правительственной комиссии по вопросам государственной культурной политики в новом формате и новом составе. Ранее полномочия комиссии были дополнены. Теперь её работа будет сосредоточена на реализации Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента России от 9 ноября 2022 года.

Состав комиссии также был обновлён. В него вошли представители федеральных органов исполнительной власти, Государственной Думы, Администрации Президента России, религиозных организаций, родительского сообщества, профессиональных творческих союзов и ассоциаций, Совета Безопасности и иных организаций.

Как отметила вице-премьер, в соответствии со Стратегией национальной безопасности защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти является одним из важных стратегических национальных приоритетов. В целях реализации Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей Министерством культуры совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти был разработан проект плана мероприятий на 2024–2026 годы. В проект плана вошло свыше 130 мероприятий. Среди исполнителей мероприятий – Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки, Минцифры, Росмолодёжь и другие ведомства.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI