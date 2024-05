Стяги, звезды и стелы: как украсили Москву ко Дню Победы

Source: MIL-OSI Russian Language News

К 9 Мая в столице установили более четырех тысяч флагов и декоративных конструкций. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«День Победы — один из самых любимых и важных праздников для нашей страны. В этом году мы отмечаем 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате традиционно украсили город-герой Москву — на улицах установлено в общей сложности более четырех тысяч декоративных элементов. Согласно концепции основным цветом праздничного оформления традиционно стал красный — цвет Знамени Победы», — рассказал Петр Бирюков.

На въездах в город поставили тематические декоративные конструкции «С праздником 9 Мая!» и «Город-герой Москва», а у станций метро, на вокзалах, набережных и вылетных магистралях — композиции из флагов. Так, возле здания Минобороны на Фрунзенской набережной размещены декоративные конструкции “Звезда России” и “Салют Победы”, перед Триумфальной аркой и на площади Дорогомиловская Застава установлены огромные звезды “Город-герой Москва”. Традиционно украсили флагами столичные мосты, в том числе Большой Москворецкий, Большой Каменный, Крымский, Новоарбатский, Бородинский, Большой Краснохолмский. На фасадах зданий на Кутузовском проспекте вывесили красные стяги.

На Лубянской площади появился целый ансамбль из флагов и 14-метровая «Звезда Победы», на Поклонной горе — декоративная стела из 16 экранов, на которых будут показывать фотографии героев Великой Отечественной войны. Информационные стенды с архивными снимками установили в парке Северного речного вокзала.

Новых украшений к празднику не закупали — существующего запаса хватило на весь город. Все декоративные конструкции использовали повторно, заменив на них праздничные полотна.

