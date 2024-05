СПбГАСУ укрепляет сотрудничество с университетами Узбекистана

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Абдулазиз Гуламов, проректор по учебной работе Ташкентского государственного транспортного университета, и Светлана Головина

Ботир Ибрагимов, первый проректор по стратегическому развитию Самаркандского государственного архитектурно-строительного университета, на церемонии подписания меморандума о сотрудничестве

С 15 по 19 апреля состоялся официальный визит делегации СПбГАСУ в партнёрские университеты Республики Узбекистан. Делегацию возглавила первый проректор Светлана Головина, в её состав вошли проректор по образовательной деятельности Сергей Михайлов, начальник управления международной деятельности Шуайнат Ахмадулаева и ответственный секретарь приёмной комиссии Илья Гладушевский.

Состоялись встречи с руководством Ташкентского государственного архитектурно-строительного университета, Ташкентского государственного транспортного университета и Самаркандского государственного архитектурно-строительного университета.

Участники переговоров обсудили возможности для реализации сетевых основных и дополнительных образовательных программ, организацию и проведение совместных международных летних школ, развитие академической мобильности студентов и преподавателей, основные направления и формы контактов в сфере научно-исследовательской работы, а также в решении задач цифровой трансформации.

Итогом посещения Самаркандского государственного архитектурно-строительного университета стало подписание нового меморандума о взаимопонимании, предметом которого стало взаимодействие в области подготовки специалистов, в проведении научных исследований и совершенствовании образовательного процесса.

Стороны выразили намерение укреплять партнёрские взаимоотношения, подчеркнув важную роль сотрудничества между университетами в развитии науки, образования и культурных контактов между странами.

