Собянин: Сборная Москвы взяла 1331 диплом на Всероссийской олимпиаде школьников

Сборная Москвы удостоена 1331 диплома заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 260 из них — дипломы победителей и 1071 — призеров. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Абсолютными победителями стали 36 учеников столичных школ. Москвичи улучшили свои прошлогодние результаты по биологии, информатике, искусству, немецкому языку, технологии, физкультуре и итальянскому языку. 90 школьников получили дипломы сразу по двум предметам, девять — по трем.

«На протяжении последних лет школьники Москвы неизменно составляют больше трети участников финала и завоевывают свыше 40 процентов всех дипломов. Так держать! Поздравляю ребят и их наставников с такими результатами!» — написал Сергей Собянин.

