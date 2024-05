Сергей Собянин рассказал о возрождении судостроительной отрасли в Москве

Source: MIL-OSI Russian Language News

В столице возводится новая судостроительная верфь в районе Нагатинский Затон на Судостроительной улице, напротив Южного речного вокзала.

«Электрические речные суда в Москве стали пользоваться ажиотажным спросом со стороны москвичей и туристов. Это говорит о том, что программа развития регулярного речного судоходства востребована. В связи с этим мы приняли решение о строительстве в Москве специального завода по производству экологически чистых электрических судов разных размеров. В год будет производиться около 20 судов. Завод должен заработать до конца этого года, таким образом обеспечив потребность в регулярных судах на Москве-реке, а в дальнейшем постепенно заместить вообще все суда на Москве-реке», — рассказал Сергей Собянин во время осмотра строящейся верфи на Судостроительной улице.

Строительство верфи для производства современных электросудов началось в октябре 2023 года. Предприятие будет расположено на месте бывшей коммунальной зоны на Меловом мысе. Общая площадь кластера превысит 23 тысячи квадратных метров. Это позволит организовать производство полного цикла, включая раскрой металла (до 40 тонн в расчете на одно судно), сварку секций (до пяти километров сварных швов), окраску корпуса (до 500 квадратных метров поверхностей), монтаж оборудования и достройку (свыше восьми тысяч комплектующих), испытания и сдачу судна со спуском на воду. Так же здесь будет создано конструкторское бюро.

«Сейчас мы возрождаем целый профильный кластер. На новой верфи будут строить и обслуживать уникальные электросуда для регулярного и прогулочного флота. В дальнейшем — круизные. Организуем производство полного цикла с конструкторским бюро, где будут использовать самые передовые и экологичные технологии. Больше 70 процентов оборудования — отечественного производства», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Производственная мощность предприятия составит до 20 судов в год, постройка каждого из них займет около 270 дней. На производстве будут использовать самые передовые технологии, в том числе сквозные технологические процессы, автоматизированные обрабатывающие комплексы, 3D-печать, цифровых двойников, сквозной контроль качества и другие.

В состав производственного кластера также войдут площадка для обслуживания флота и пункты отстоя с необходимой зарядной инфраструктурой, которые в дальнейшем обеспечат техническое обслуживание и ремонт свыше 100 электросудов ежегодно. Это поможет сэкономить время судовладельцам, которые из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры в настоящее время могут терять в сезон до двух недель на обслуживание судов.

На верфи появится более 500 рабочих мест, а в целом в производстве комплектующих и оборудования будут задействованы почти 50 тысяч человек, занятых на предприятиях в разных городах России. Например, сварочное оборудование может поставляться из Калининграда, гидравлические прессы — из Кирова, а стапельное оборудование — из Нижнего Новгорода. Заводы Санкт-Петербурга обеспечат поставку зарядного оборудования, систем управления, связи и навигации, программного обеспечения и пультов управления.

Новая судоверфь станет образцом экологичного производства, удачно встроенного в городскую среду. Здание предприятия украсят креативные фасады, а территорию и набережную со стороны жилого района благоустроят и озеленят. Кроме этого, для обеспечения верфи электроэнергией установят солнечные батареи.

Начало производства электросудов на новой верфи в Нагатинском Затоне намечено на конец 2024 года.

В ближайшие годы Москва планирует закупить для города почти 40 современных электросудов для регулярных речных перевозок.

В настоящий момент на Москве-реке работает свыше 130 прогулочных судов, средний возраст которых составляет около 40 лет. Открытие новой верфи позволит значительно ускорить обновление прогулочного флота. Потенциал спроса на новые суда в настоящее время высокий.

На новом предприятии также организуют производство круизных судов длиной до 90 метров. Сейчас средний возраст действующих судов такого типа составляет около 60 лет. Обновление круизного флота поможет развитию внутреннего туризма, включая повышение популярности водных туристических маршрутов «Московское золотое кольцо», пассажиропоток которых к 2035 году должен вырасти в два-три раза.

Создание судостроительного кластера имеет стратегическое значение как для столицы, так и для всей страны. За последние годы подобных объектов в России не строили.

Сергей Собянин выразил надежду, что речные суда, произведенные в столице, будут востребованы и в других регионах страны.

Развитие речного транспорта в Москве

Последние годы речной транспорт на Москве-реке переживает свое второе рождение. В 2023 году им воспользовалось рекордное число пассажиров. На круизных теплоходах и прогулочных судах было совершено 2,2 миллиона поездок — на 22 процента больше, чем в предыдущий сезон. Причалы Северного и Южного речных вокзалов приняли и отправили почти две тысячи теплоходов, что на 50 процентов больше, чем в сезоне 2022 года.

Главным событием 2023 года на Москве-реке стало открытие регулярных пассажирских маршрутов. Круглогодичный современный водный транспорт полностью на электрическом ходу стал уникальным проектом в мировой практике.

Первый регулярный маршрут речного транспорта, открытый в июне 2023 года Владимиром Путиным, связал Киевский вокзал с причалом Сердце Столицы в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной. Его длина составляет 7,5 километра. Рядом проживают около 800 тысяч человек.

Второй регулярный маршрут — ЗИЛ — Печатники. Его открыли в сентябре 2023 года. Длина маршрута превышает девять километров, в непосредственной близости проживают 700 тысяч человек и строится около 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

Таким образом, работа инновационных электросудов позволит улучшить транспортное обслуживание и предоставит альтернативные варианты поездок более чем для 1,5 миллиона человек, проживающих в 18 районах Москвы.

С момента открытия регулярных маршрутов ими воспользовались свыше 650 тысяч пассажиров. Самой популярной точкой отправления стал причал Киевский, с которого свою поездку начинали около 40 процентов пассажиров.

В настоящее время по двум маршрутам курсируют 14 электросудов, названных в честь московских рек. В эксплуатации находится 12 причалов.

Летний сезон 2024 года должен стать рекордным для регулярного речного электротранспорта. Так, на днях был зафиксирован абсолютный максимум с момента начала работы электротросудов — за день пассажиры совершили почти шесть тысяч поездок.

В ближайшее время планируется продлить первый маршрут до причала Парк Фили, а также открыть на втором маршруте новых причалов. Благодаря этому пользоваться регулярным речным транспортном смогут более 77 тысяч москвичей.

Ожидается, что к концу 2024 года пассажиры регулярного речного транспорта совершат порядка 1,5 миллиона поездок.

В планах — до 2030 года открыть еще пять регулярных маршрутов:

— ЗИЛ — Новоспасский (2025 год);

— Коломенское — Южные Ворота (2026 год);

— Хорошево-Мневники — СберСити (2027–2030 годы);

— Северный речной вокзал — Маяк (2027–2030 годы);

— Киевский — Новоспасский (2027–2030 годы).

Таким образом, практически вся акватория Москвы-реки станет судоходной.

К 2035 году общее число причалов вырастет до 67, а флот — до 70 электросудов. Регулярным речным транспортном смогут пользоваться около 24 тысяч пассажиров в сутки.

Помимо этого, к 2035 году прогнозируется полное завершение обновления флота для прогулочных маршрутов по Москве-реке в центральном бьефе.

Экологическая реабилитация акватории Москвы-реки

Начиная с 2011 года Правительство Москвы реализовало ряд крупных проектов по благоустройству набережных и экологической реабилитации акватории Москвы-реки.

Акваторию очистили от незаконных плавучих объектов, не зарегистрированных в качестве судов, и убрали 50 незаконных объектов, загромождавших речное русло и представлявших реальную опасность для безопасности судоходства и экологии. В 2023 году убрали еще 20 судов и плавучих объектов, подняли два затонувших судна, а также полностью очистили Кожуховский и Нагатинский затоны. До конца 2024 года планируется убрать оставшиеся пять затонувших судов и более 10 судов за незаконную стоянку.

Благодаря модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода, городских и локальных очистных сооружений, а также значительному уменьшению выбросов автотранспорта — основного источника загрязнения — удалось существенно улучшить качество воды в реке Москве. Так, за последние годы содержание аммонийного азота в нижнем течении сократилось на 70 процентов, а в центральной части города в два раза снизилось содержание нефтепродуктов и металлов.

