Сергей Собянин: В столице сегодня отмечается День герба и флага Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

6 мая отмечают День герба и флага Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

По традиции этот праздник отмечают в День памяти святого великомученика Георгия Победоносца — покровителя столицы. День герба и флага Москвы учредили 20 лет назад, но в этом году его встретили особенно торжественно. Праздничную церемонию провели в Гербовом зале Москвы. Его открыли в прошлом году в здании, где располагается библиотека имени Н.А. Добролюбова. Здесь находятся Геральдический совет города Москвы, тематические выставочные залы, посвященные геральдике столицы, формируется собрание геральдической библиотеки.

«Впервые в этот день провели торжественную церемонию салютования флага нашего города и демонстрацию эталона герба Москвы — символа величия и многолетней истории. Сегодня он повторяет изображение герба XVIII века — оно было возвращено в московскую символику в 1993 году. Но, по сравнению с Георгием Победоносцем тех времен, покровитель столицы в последней версии облачен в традиционные для русских воинов доспехи и остроконечный шлем. Эталон герба хранится в Музее Москвы», — отметил Сергей Собянин.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Историческая традиция сохранена и во флаге — издавна герб Москвы использовался на флагах и знаменах. Сейчас он также в центре флага на темно-красном фоне, символизирующем отвагу, победу и достижения.

