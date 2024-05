Сводный хор проекта «Московское долголетие» выступит в Музее Победы на Поклонной горе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Концерт сводного хора проекта «Московское долголетие» пройдет 7 мая в Музее Победы на Поклонной горе. На сцену выйдут более 350 исполнителей. Выступление ко Дню Победы станет уже 15-м большим концертом коллектива.

Коллектив подготовил новую программу «География Победы», в которую вошли 11 песен о важных местах великих битв. Прозвучат такие сочинения, как «Песня защитников Москвы» (Борис Мокроусов, Алексей Сурков), «Легендарный Севастополь» (Вано Мурадели, Петр Градов), «Под Ржевом» (Михаил Ножкин) и другие произведения. Кроме того, гостей ждут танцевальные и сольные номера.

«Второй год подряд концерт сводного хора “Московского долголетия” пройдет в Музее Победы. В коллективе принимают участие горожане старшего поколения, которые сами застали войну или родились вскоре после ее окончания, — они берегут память о тех днях и, несмотря на трудности, пережитые в детстве и юности, сохранили энергию и позитивный взгляд на жизнь и готовы делиться ей с другими. Песни военных лет в исполнении хористов старшего возраста не оставят равнодушными зрителей всех поколений», — рассказал Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Концерт начнется в 17:00 в Зале полководцев. Гостей ждут по адресу: площадь Победы, дом 3. Вход свободный.

Сводный хор «Московского долголетия» разделен на 10 подгрупп, которые занимаются два раза в неделю с профессиональными хормейстерами. На занятиях москвичи старшего поколения работают над постановкой дыхания и звукоизвлечением, осваивают приемы и техники пения, а также изучают основы сольфеджио.

«За каждым концертом стоит огромный труд хористов. Коллектив существует уже почти два года, и каждый день мы собираемся для того, чтобы оттачивать свои вокальные данные и идеальное хоровое звучание. Для нас особая честь второй год подряд выступать в Музее Победы и быть частью общего городского праздника и праздника всей страны», — отметила Ольга Голубева, художественный руководитель хора проекта «Московское долголетие».

Стать частью коллектива могут все желающие горожане старшего поколения. Для этого можно обратиться в любой центр московского долголетия.

