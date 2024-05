Прохладно и ветрено: прогноз погоды на ближайшие дни

Source: MIL-OSI Russian Language News

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столице будет облачно и ветрено, местами пройдут кратковременные дожди.

Самым холодным днем недели станет вторник, 7 мая. Термометры покажут от плюс двух до плюс четырех градусов. Возможен снег. Скорость ветра составит до 14 метров в секунду.

В среду, 8 мая, днем воздух прогреется до семи градусов тепла, однако ночью температура опустится до нуля. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

До плюс семи градусов будет в Москве и в четверг, 9 мая. В этот день местами пройдет небольшой дождь. Ожидается сильный ветер. Ночью возможны заморозки: температура опустится до минус двух градусов.

В пятницу, 10 мая, в столице потеплеет. Днем синоптики прогнозируют от плюс восьми до плюс 13 градусов. Такая же погода будет и в субботу, 11 мая.

