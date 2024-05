Производство компьютеров, электроники и оптики в Москве выросло почти в 2,7 раза

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Московские производители высокотехнологичной продукции за январь — март 2024-го при поддержке города увеличили объемы выпуска почти в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее Сергей Собянин сообщил о росте обрабатывающей промышленности столицы на 17,9 процента за первый квартал 2024-го. Среди лидеров — производство компьютеров и оптики, продуктов питания, лекарств, машин и оборудования.

«По поручению Сергея Собянина город поддерживает производителей инновационной продукции. Свыше 100 столичных предприятий выпускают компьютерную и оптическую технику, которая закрывает потребности рынка в высокотехнологичных устройствах, в частности в коммуникационной аппаратуре, транзисторах, вычислительных машинах, навигационных и радиолокационных приборах. За первый квартал эти компании увеличили объем производства почти в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», — отметил Максим Ликсутов.

Московскую продукцию успешно используют не только в столице, но и в других регионах России, а также экспортируют. Среди основных направлений поставок — Белоруссия, Китай, Казахстан, Индия, Турция, Узбекистан, Алжир. По словам Максима Ликсутова, товары столичного производства востребованы, конкурентоспособны и имеют высокую эффективность.

Московский разработчик и производитель сетевого оборудования — компания «Инкарнет» — в этом году завершила модернизацию цеха по выпуску корпусов электронных изделий. На предприятии обновили листогибочные, фрезерные и лазерные станки, а также саму площадку. В цехе создают корпусы для электронных изделий, производят радиаторы для пассивного охлаждения электроники, монтируют внутренние и внешние крепежи. Продукцию изготавливают из нержавеющей стали, а также стали с добавками и пластика. На обновленном участке значительно повысилась скорость и снизилась себестоимость производства корпусов, а также существенно снизилась доля брака — теперь она составляет менее одного процента.

Столица создает благоприятный инвестиционный климат для развития предприятий. В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Статус резидента ОЭЗ дает компаниям значительные налоговые льготы и преференции. Они не платят имущественный, земельный, транспортный налоги, а налог на прибыль вместо 20 процентов составляет всего два.

Один из резидентов экономической зоны — Зеленоградский нанотехнологический центр — создал более 50 стартовых высокотехнологичных предприятий. В 2011 году он основал инвестиционный фонд для вывода на рынок инновационных бизнес-идей. Предприятие профинансировало компанию по производству систем ориентации и навигации для беспилотников и роботов, а также выступило соучредителем первого российского производителя персональных 3D-принтеров.

«Для развития отрасли микроэлектроники на базе особой экономической зоны “Технополис Москва” действует кластер фотоники и микроэлектроники. Его участниками уже стали 58 заводов, дизайн-центров и тестовых лабораторий. На них работают более 7,9 тысячи человек. Кластеры позволяют участникам эффективно, обмениваться опытом и технологиями, а также снижать издержки производства, наращивать конкурентоспособность отечественных предприятий», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Москва — город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Здесь ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары и активно внедряют инновации.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться большим, малым и средним предприятиям. Они могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами. Помимо этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

Производство бумаги и бумажных изделий в столице выросло более чем в четыре раза

