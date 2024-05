Правительство выделило 500 млн рублей на поддержку предпринимателей в Белгородской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Белгородскую область будет направлено 500 млн рублей на поддержку организаций и индивидуальных предпринимателей. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства выделены из резервного фонда кабмина. С их помощью представители бизнеса смогут получить субсидии на частичную компенсацию расходов по отсроченным платежам за страховые взносы и налог на прибыль.

Отсрочка по таким платежам была предоставлена организациям и индивидуальным предпринимателям, работающим в Белгородской области, в 2023 году. Право на эту меру поддержки получили предприятия, пострадавшие от украинских обстрелов, а также те представители бизнеса, которые работают в сфере потребительского рынка, если их доходы в 2023 году снизились более чем на 30% по сравнению с 2022 годом. Сроки платежей по страховым взносам и налогу на прибыль были перенесены на 1 год с возможностью их уплаты в рассрочку в течение ещё 1 года (равными частями ежемесячно).

В апреле Правительство выделило более 2 млрд рублей на поддержку жителей, предпринимателей и промышленных предприятий Белгородской области. Всего на эти цели региону планируется направить более 6 млрд рублей.

