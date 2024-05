Политех на Втором форуме ректоров российских и вьетнамских университетов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Политехнический университет принял участие во Втором форуме ректоров российских и вьетнамских университетов, который прошёл в МГУ. От Политеха присутствовал менеджер по проектам Юго-Восточной Азии СПбПУ Виктор Малюгин.

Вьетнамскую делегацию возглавили заместитель министра образования Социалистической Республики Вьетнам Хоанг Минь Шон Де и ректор Университета транспорта профессор Нгуен Нгок Лонг. В форуме также участвовали Чрезвычайный и Полномочный посол Вьетнама в России Минь Кхой Данг, более 150 руководителей вузов двух стран.

С видеообращением выступил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, сопредседатель Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Отношения между Россией и Вьетнамом развиваются в традиционно дружеском и конструктивном ключе. В этом году исполняется 30 лет со дня подписания базового договора об основах дружественных отношений между Россией и Вьетнамом. Двустороннее сотрудничество между нашими странами налажено в разных сферах. Одно из приоритетных направлений — образование и подготовка кадров , — рассказал Дмитрий Чернышенко.

С приветственным словом к участникам обратился заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский.

Мероприятие открыл ректор МГУ академик Виктор Садовничий. Он отметил, что две страны активно расширяют сотрудничество в духе всеобъемлющего стратегического партнёрства, которое охватывает различные сферы. Также он подчеркнул особое значение форумов ректоров и научно-образовательных форумов университетов России и зарубежных стран.

Сотрудничество между нашими странами развивается на самом высоком уровне. Вьетнам — единственное государство в Юго-Восточной Азии, которое пять раз посещал президент России. Руководители двух государств регулярно встречаются «на полях» многосторонних мероприятий , — поделился Виктор Садовничий.

Как президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий выдвинул идею создать Ассоциацию университетов России и Вьетнама как платформу для постоянных контактов между коллективами вузов двух стран.

Взаимодействие университетов России и Вьетнама с каждым годом развивается. В настоящее время действует более 300 межвузовских соглашений и меморандумов по таким направлениям сотрудничества, как реализация совместных образовательных программ, проведение научных исследований и развитие академической мобильности.

Во время мероприятия участники заключили ряд двусторонних соглашений, направленных на углубление гуманитарного сотрудничества между странами в рамках научного и учебного сотрудничества.

