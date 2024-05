Одежда, игрушки и книги: что еще принимают в пунктах сбора подарков на площадках фестиваля «Московская весна»

Source: MIL-OSI Russian Language News

На центральных и окружных площадках фестиваля «Московская весна» открылось 25 пунктов «Москва помогает», куда можно принести подарки для участников специальной военной операции (СВО) и жителей новых регионов России. Волонтеры принимают, сортируют и отправляют маленьким и взрослым адресатам книги, сладости, игрушки, предметы личной гигиены и одежду. Вещи обязательно должны быть новыми, в упаковке и с бирками.

Участники акции «Москва помогает» занимаются сбором гуманитарной помощи для жителей новых регионов России с февраля 2022 года. Проект уже объединил 59 500 человек и 513 организаций. К нему присоединились более 14 600 волонтеров, которые отправили 108 партий груза. За это время собрали и передали свыше 3,7 миллиона единиц гуманитарной помощи весом 1309,7 тонны — одежды, средств личной гигиены, детского питания, продуктов с длительным сроком хранения, канцелярских товаров, книг, игрушек и многого другого.

Сотрудники пунктов «Москва помогает» принимают подарки для участников СВО (термобелье, носки, подарочные наборы, стельки, мужские средства личной гигиены), продукты длительного хранения (крупы, макароны, консервы, чай, кофе), детское питание (каши, пюре, соки, сухие молочные и безмолочные смеси), пластиковую посуду (детские бутылочки, тарелки и другую), товары по уходу за детьми (пустышки, подгузники, впитывающие пеленки). Кроме того, горожане могут принести товары по уходу за лежачими пожилыми людьми (подгузники, пеленки, салфетки, очищающие пенки), постельные и душевые принадлежности (одеяла, подушки, постельное белье, полотенца, резиновые тапочки), средства личной гигиены (шампуни, зубные пасты и щетки, гели для душа, мыло, туалетную бумагу, салфетки), бытовую технику (электрочайники, небольшие холодильники, удлинители), одежду (новую для взрослых и детей), средства индивидуальной защиты (маски, антисептики, перчатки), сладкие подарки, детские игрушки, книги и раскраски, а также настольные игры.

Сбор подарков для участников специальной военной операции уже стал доброй традицией фестиваля «Московская весна». Акция проходит совместно со столичным Комитетом общественных связей и молодежной политики и ресурсным центром «Мосволонтер». Шале по сбору подарков можно найти по ярким флагам «Москва помогает».

Павильоны расположены по адресам:

— Тверская площадь;

— парк «Бригантина» (Коптевский бульвар, владение 18);

— улица Грекова, владение 3ж;

— сквер на улице Хачатуряна;

— сквер по Олонецкому проезду (Сухонская улица, владение 7);

— проезд Серебрякова, владение 14, строение 23;

— Городецкая улица, владение 1;

— Святоозерская улица, владение 1;

— Вешняковская улица, владение 16;

— сквер у Гольяновского пруда;

— площадь Славы (Волгоградский проспект, владение 119 а);

— улица Перерва, владение 52;

— сквер у станции метро «Некрасовка»;

— Ореховый бульвар, владение 24, строение 1;

— Ключевая улица, владение 22, корпус 1 (возле станции метро «Алма-Атинская»);

— Профсоюзная улица, владение 41;

— бульвар Дмитрия Донского, владение 11;

— улица Теплый Стан, владение 1 б;

— улица Адмирала Руднева, владение 8;

— Матвеевская улица, владение 2;

— Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, владение 4;

— Митинская улица, владение 31;

— пересечение Соколово-Мещерской и Юровской улиц;

— Авиационная улица, владение 24;

— Зеленоград, 16-й микрорайон, бульварная зона.

«Московская весна» — один из самых ярких и содержательных фестивалей «Московских сезонов». Он будет проходить в столице до 12 мая. В его рамках пройдут творческие и кулинарные мастер-классы, концерты, спектакли для взрослых и детей, а также благотворительные акции, объединяющие разные поколения. Кроме того, гостей ждет насыщенная культурно-развлекательная программа.

