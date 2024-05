Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Образовательный трек дополнительного профессионального образования в области информационной безопасности состоит из четырех курсов по криптографии, защите сетей, сетевому и системному администрированию, цифровым сертификатам и PKI (Public Key Infrastructure). Проект позволит ребятам из новых российских регионов получить знания и компетенции по одному из самых востребованных направлений профессиональной подготовки. Кроме того, дополнительно для школьников старших классов запущен курс по олимпиадному программированию. Программа ДПО разработана и реализуется МИЭМ ВШЭ и Донецким государственным университетом. Отбор на образовательный трек проходил в прошлом году. Кураторы программы из ДонГУ выбрали в общей сложности 75 студентов и 25 школьников, которые приступили к занятиям осенью. Курсы идут друг за другом, что позволяет равномерно распределить нагрузку по учебному году. Программа открылась классическим курсом «Методы и средства криптографической защиты информации», на котором студенты получают качественную базу знаний по российской и международной криптографии. Они также знакомятся с новыми перспективными направлениями криптографии, в том числе создаваемыми при участии исследовательских групп МИЭМ ВШЭ. Получив базу, студенты проходят практический курс «Цифровые сертификаты и PKI». Он идет в асинхронном режиме — курс полностью предзаписан и доступен ребятам круглосуточно. Далее их ждут углубленные курсы «Сетевое и системное администрирование» и «Защита сетей», сочетающие лучшие опыт и практики применения систем защиты информации, а также передовые отечественные разработки. Занятия проходят в онлайн-формате с помощью системы онлайн-поддержки учебного процесса Вышки (Smart LMS). По окончании каждого курса студенты получают документы о профессиональной подготовке Высшей школы экономики. Обучение бесплатное. Координатор трека со стороны МИЭМ ВШЭ Надежда Сергеева отмечает, что обучение в онлайн-формате сталкивалось с определенными сложностями. «Зимой иногда занятия были на грани срыва из-за отсутствия интернета, который отключался из-за обстрелов. Но мы старались всячески поддержать ребят: постоянный доступ к видеоурокам, почти круглосуточная связь с преподавателем через чат, при необходимости переносили дату сдачи зачетов», — говорит она. Студенты ДонГУ поделились своими впечатлениями о курсе по криптографии.

В рамках образовательного трека проходит также курс по олимпиадному программированию для школьников старших классов. Светлана Плотникова, координатор курса в ДонГУ, подчеркивает, что программа обучения актуальна и полезна. «Эффективно сочетаются теоретический материал и практика решения задач. Материал преподносится на достаточно высоком уровне, но в то же время понятен и доступен обучающимся. На занятиях царит атмосфера понимания и поддержки, преподаватели настроены позитивно и отлично владеют материалом, заинтересованы в успеваемости ребят», — рассказала она. Эффективность программы подтверждается результатами. Один из участников программы стал победителем, один — призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Многие ребята пробуют силы в перечневых олимпиадах по программированию. Надежда Сергеева отмечает, что донецкие ребята показали себя с отличной стороны, а с ДонГУ сложились эффективные и конструктивные отношения: «Считаю, что мы преодолели самое сложное время. У ВШЭ есть опыт и возможности в поддержке и развитии вузов и есть желание поддержать новые регионы, что мы и делаем в совместной работе».

«Блок дополнительного профессионального образования НИУ ВШЭ обладает мощной методической, технологической и интеллектуальной базой. И мы всегда готовы транслировать свой опыт и знания для реализации таких социально значимых инициатив. Успехов ребятам и преподавателям ДонГУ», — говорит начальник Операционного управления ДПО НИУ ВШЭ Оксана Жгун.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI