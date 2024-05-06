НИУ ВШЭ и ДонГУ запустили образовательный трек ДПО в области информационной безопасности

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Образовательный трек дополнительного профессионального образования в области информационной безопасности состоит из четырех курсов по криптографии, защите сетей, сетевому и системному администрированию, цифровым сертификатам и PKI (Public Key Infrastructure). Проект позволит ребятам из новых российских регионов получить знания и компетенции по одному из самых востребованных направлений профессиональной подготовки. Кроме того, дополнительно для школьников старших классов запущен курс по олимпиадному программированию. Программа ДПО разработана и реализуется МИЭМ ВШЭ и Донецким государственным университетом.

Отбор на образовательный трек проходил в прошлом году. Кураторы программы из ДонГУ выбрали в общей сложности 75 студентов и 25 школьников, которые приступили к занятиям осенью. Курсы идут друг за другом, что позволяет равномерно распределить нагрузку по учебному году.

Программа открылась классическим курсом «Методы и средства криптографической защиты информации», на котором студенты получают качественную базу знаний по российской и международной криптографии. Они также знакомятся с новыми перспективными направлениями криптографии, в том числе создаваемыми при участии исследовательских групп МИЭМ ВШЭ. Получив базу, студенты проходят практический курс «Цифровые сертификаты и PKI». Он идет в асинхронном режиме — курс полностью предзаписан и доступен ребятам круглосуточно. Далее их ждут углубленные курсы «Сетевое и системное администрирование» и «Защита сетей», сочетающие лучшие опыт и практики применения систем защиты информации, а также передовые отечественные разработки.

Занятия проходят в онлайн-формате с помощью системы онлайн-поддержки учебного процесса Вышки (Smart LMS). По окончании каждого курса студенты получают документы о профессиональной подготовке Высшей школы экономики. Обучение бесплатное.

Координатор трека со стороны МИЭМ ВШЭ Надежда Сергеева отмечает, что обучение в онлайн-формате сталкивалось с определенными сложностями. «Зимой иногда занятия были на грани срыва из-за отсутствия интернета, который отключался из-за обстрелов. Но мы старались всячески поддержать ребят: постоянный доступ к видеоурокам, почти круглосуточная связь с преподавателем через чат, при необходимости переносили дату сдачи зачетов», — говорит она.

Студенты ДонГУ поделились своими впечатлениями о курсе по криптографии.