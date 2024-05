Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Коммунальные службы столицы подготовили город к летнему сезону. Об итогах месячника по благоустройству Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

«По старой доброй традиции апрель мы посвятили генеральной уборке Москвы. В работах участвовали порядка полумиллиона сотрудников городских служб, задействовали свыше 14 тысяч единиц техники. Коммунальщики привели в порядок все без исключения городские объекты», — написал Мэр Москвы.

Специалисты провели очистку фасадов жилых домов и административных зданий. На детских и спортивных площадках отмыли, почистили и обновили игровые комплексы и спортивное оборудование.

Проезжую часть и тротуары несколько раз промыли специальным шампунем. Городские службы привели в порядок дорожные знаки и указатели, остановки общественного транспорта, барьерные ограждения, шумозащитные экраны.

«Чистоту навели и в транспортных тоннелях, на эстакадах. От зимней пыли отмыли мосты. Как всегда, бережно помыли памятники. Вечерами уличные фонари и художественная подсветка фасадов и сооружений будут светить еще ярче — их опоры, плафоны и другие элементы также тщательно промыли», — рассказал Сергей Собянин.

Накануне майских праздников в Москве традиционно включают фонтаны. Этому, как обычно, предшествует тщательная подготовка. На промывку чаш, финальное обследование инженерных систем, проверку подсветки и наладку режимов работы самых больших фонтанов может уходить до трех недель.

Городские клумбы украсили почти пять миллионов виол — этот цветок наиболее стойко переносит перепады температуры московской весны. Затем распустилось около 15 миллионов тюльпанов, луковицы которых высадили прошлой осенью.

В этом году в столице провели два общегородских субботника. В них приняли участие почти два миллиона москвичей. Горожане вместе со специалистами коммунальных служб чистили газоны от прошлогодней листвы, помогали подготовить цветники и высадить деревья.

«Майские праздники Москва встречает чистой, ухоженной и красивой!» — подчеркнул Мэр Москвы.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI