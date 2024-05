Москва подписала почти 50 тысяч контрактов с малым и средним бизнесом на портале поставщиков

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В первом квартале 2024 года московские заказчики подписали на портале поставщиков 49,5 тысячи контрактов с представителями малого и среднего бизнеса на сумму более 9,6 миллиарда рублей. Об этом сообщила Мария Багреева, заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города.

«Закупки малого объема открывают широкие возможности для привлечения в госзаказ представителей малого и среднего бизнеса. С такими компаниями и предпринимателями Москва заключает более 80 процентов контрактов на портале поставщиков, и год от года их количество растет. Так, с января по март городские заказчики подписали 49,5 тысячи таких контрактов — это на 12 процентов больше, чем за первые три месяца прошлого года. Объем этих закупок превысил 9,6 миллиарда рублей», — рассказала Мария Багреева.

Чаще всего Москва закупала у малого и среднего бизнеса строительные, медицинские и хозяйственные товары, средства связи, электронику, программное обеспечение, бытовую и офисную технику, а также услуги по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту зданий. По этим категориям с января по март подписано 20,8 тысячи контрактов на 3,5 миллиарда рублей.

Портал поставщиков позволяет поддерживать не только московский бизнес: свою продукцию, работы и услуги на электронной площадке предлагают малые и средние предприятия со всей России. Около 40 процентов контрактов в первом квартале этого года город подписал именно с региональными поставщиками.

«Предприниматели из Московской области заключили с городом 9,2 тысячи сделок на сумму 1,7 миллиарда рублей. С поставщиками из Санкт-Петербурга подписано более 880 контрактов на 170 миллионов рублей. За ними следуют компании из Краснодарского края, с которыми заключили 350 контрактов объемом около 100 миллионов рублей. Кроме того, в числе лидеров предприниматели из Калужской и Самарской областей — с ними подписали по 340 контрактов на 50 и 40 миллионов рублей соответственно», — рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Сейчас на платформе работают заказчики из 40 регионов России и свыше 330 тысяч поставщиков со всей страны. Каталог продукции на портале поставщиков насчитывает более 2,6 миллиона уникальных наименований. Ежедневно на электронной площадке заключают около 1,5 тысячи контрактов.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, на портале поставщиков регулярно дорабатываются и внедряются новые онлайн-инструменты, которые делают работу на платформе еще удобнее и прозрачнее, способствуют привлечению новых пользователей на ресурс. Например, для московских заказчиков реализована возможность закупки необходимой продукции через совместные котировочные сессии. Такие мини-аукционы позволяют заказчикам объединять свои потребности в продукции и привлекать к закупкам больше поставщиков. За счет увеличения конкуренции в ходе таких процедур государственные и муниципальные учреждения Москвы могут экономить бюджетные средства.

Для поддержки пользователей в субъектах Российской Федерации открываются представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по развитию функционала и решению технических проблем. Помимо этого, пользователи могут обратиться в службу поддержки по единому федеральному номеру: +7 800 303-12-34 (бесплатно для звонков из других городов) или оставить обращение на портале поставщиков.

Разобраться во всех нюансах госзаказа помогает ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ). Столичные предприниматели могут пройти бесплатное обучение, получить консультации по тематике госзакупок. Специалисты МБМ также помогают бизнесменам бесплатно найти госзакупку по заданным параметрам. Для этого достаточно обратиться к онлайн-сервису «Подбор госзакупок 44-ФЗ/223-ФЗ» на портале mbm.mos.ru.

При исполнении госзаказа предпринимателям иногда требуется дополнительное финансирование или банковская гарантия. С этим поможет поручительство Московского гарантийного фонда. Он возьмет на себя основные риски перед банком, чтобы предприниматели смогли получить необходимое финансирование для исполнения госконтракта.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать здесь.

