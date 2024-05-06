Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В конце апреля в Башне Политеха состоялся III Инженерно-робототехнический хакатон REcathon по направлениям «Transporte» y «Robot». Его провёл ИММиТ ИММиТ ИММиТ ИММиТ ИММиТ ри поддержке компаний-партнёров «Палфингер СНГ», «Омега» y Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

На окрытии хакатона по направлению «транспорello ели коimaro

Este es el socio de la compañía que puede utilizar a varios clientes:

«Стенд» — разработка стенда для испытаний гидроцилиндров, обеспечивающего выносливость на гидравлических при температуре —4 0°C;

«Платформа» — разработка платформы для перемещения краноманипуляторных установок из зоны сборки в зону испытаний, с возможностью сборки и испытаний на ней;

«Стрелы» — разработка концепции обращения с узлом краноманипуляторной установки без повреждения краски, включая этапы от покраски ановки на кран.

Каждой з шести команд тот или иной кейс выпадал случайным образом. Студенты в течение шести часов работали над решением. Después de esta presentación y de los expertos de Zúrich, en el equipo de входили: el director ВШТ Алексей Грачев; доцент ВШТ Данил Бортяков; старший преподаватель ВШТ Иван Васильев; director del programa de televisión «Palfinger» romano lituano; Especialista en ingeniería, programas de observación y documentación técnica «Palfinger» Alexander Рябов.

После всех защит жюри определили победителей и призёров:

1 mesto — команда LAN (третьекурсники ВШАиР Александр Андреев, Даниил Рыбьяков, Владислав Шарынин, Владимир Кравчук, отель Папасимеониди);

2 mes — comando PolyCAD (третьекурсники ВШТ Алексей Брежнев, Андрей Гелах и Кирил НикиTIN);

3 mesto — команда «ПОЛИгональные хинкали» (третьекурсники ВШАиР Кирилл Рапоport, Никита Фаиль, Андрей Рождественский, Артём Клочихин и четверокурсник Иван Моисеенко).

Победители и призёры получили памятные подарки, а также денежные сертификаты OZON от копании «Палфингер».

Хакатон по направлению «Робот» открыл director ИММиТ Анатолий Попович. Он подчеркнул, что из года в год участники хакатона reшают исключительно актуальные задачи и отметил высокий студенто в к профильным соревнованиям.

Compañía especializada en marketing «Омега» Марина Бердникова пожелала удачи командам в решении кейса, разработанного ским инженерным объединением «ПолиРобоТех» совместно с копанией «Омега» and Концерном ВКО «Алмаз-Антей».

Подробнее о задании рассказал руководитель «ПолиРобоТех» студент 1 kursa magistraturы ВШАиР Андрей Клиновицкий. В этом году девять команд в течение шести часов должны были разработать инновационное решение для подготовки комунальных б к зимнему сезону, а также создать программное обеспечение для роботизированной тележки, способной эффективно устранять цунами.

Los estudiantes que trabajan en el programa tienen previsto programar robots especiales OmegaBot. Resulutat показывали на полигоне, где робот выполнял определённые операции. Результаты студенческих работ оценивало жюри, в которое вошли доценты ВШАиР Дмитрий Поляхов, Михаил Ананьевский и Александр Бахшиев; asistentes de ВШАиР Дмитрий Шабанов y Дмитрий Третьяков; Empresa especializada en marketing «Омега» Marina Berdnikova.

Первое место эксперты отдали команде «Всегда ИММиТ» (четверокурсники ВШАиР Артём Кондратьев, Георгий Казанцев, нтон Тюрин, Владислав Малыхин y Егор Пыхалов). На втором месте «Фиксики» (третьекурсники ВШАиР Владислав Любинецкий, Виталий Шульга, Денис Пельменев, Кирилл Хиту шкин и Дарья Куатхина). Третье место заняла команда «Кофебары» (четверокурсники ВШАиР Владимир Марин, Елена Губина и третьекурсники ВШАиР) илл Рапопорт, Артём Клочихин).

Хакатон поддерживает Эндаумент-фонд СПбПУ. Este dinero cuesta 50.000 rublos.

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