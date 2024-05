Менделеев бы гордился: как московские школьники победили на международной олимпиаде по химии в Китае

Source: MIL-OSI Russian Language News

Проанализировать состав китайского деликатеса, узнать, как выживают барофилы на дне океана, и написать формулу лекарственного вещества, используемого в борьбе против рака. Эти и другие сложнейшие задачи решали участники 58-й Международной Менделеевской олимпиады по химии, которая проходила в Китае с 21 по 26 апреля.

Российская сборная привезла из Шэньчжэня пять золотых и столько же серебряных медалей, показав один из лучших результатов среди 26 стран-участниц. При этом почти половину наград завоевали московские школьники. Столичные медалисты рассказали, как проходили испытания, чем их удивил Китай и за что они так любят химию.

Не помешали ни конкуренты, ни часовые пояса

Международная Менделеевская олимпиада проводится более 30 лет и считается одной из самых престижных в области химии. В этом году Россию на ней представили 10 старшеклассников из разных регионов страны. Ученики столичных школ Расул Эфендиев и Михаил Перельман завоевали золото, а Тимур Ахмедов и Алексей Шарпило — серебро. Путевку в Китай заслужили те, кто уже проявил себя на уровне страны.

«Из списка победителей финального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии, который проходил в начале апреля, мы выбрали 10 человек с наибольшим количеством баллов. Можно сказать, что в Китай поехали лучшие из лучших. Перерыв между двумя соревнованиями составил всего 10 дней, но ребята уже были в хорошей форме. Во время подготовки к Всеросу они решали задания Менделеевской олимпиады прошлых лет, и это принесло хорошие результаты», — говорит Вадим Еремин, руководитель российской команды и профессор химического факультета Московского государственного университета имени M.B. Ломоносова.

Когда российские школьники прилетели в Китай, их встретили и расселили в кампусе российско-китайского университета, который открылся в Шэньчжэне в 2017 году. Нашу команду всюду сопровождали волонтеры. После церемонии открытия начались испытания, которые продолжались в течение трех дней. За призовые места боролись свыше 150 юных химиков.

«Менделеевская олимпиада очень сложная, а нашим школьникам пришлось непросто из-за пятичасовой разницы во времени. К тому же в этом году к олимпиаде впервые присоединились страны Азии, поэтому конкуренция возросла, особенно со стороны китайской команды. И все же мы выступили отлично, продемонстрировав очень высокий уровень. Это огромный труд и большая ответственность для ребят, которые представляют свою страну. Здесь все, как в большом спорте», — продолжает Вадим Еремин.

Секреты барофилов и космический водород

В первом туре олимпиады за пять часов нужно было решить восемь сложных задач. Например, при помощи анализа масс-спектров определить, как меняется состав воздуха в разных условиях. Решая эту задачу, участники пришли к ожидаемым выводам: больше всего кислорода выделяется в процессе фотосинтеза растений, а при сжигании бензина воздух наполняется углекислым газом.

«Одно из самых сложных для меня заданий попалось в первом туре. Требовалось определить специфическое вещество, которое выделяют барофилы — микроорганизмы, живущие в экстремальных условиях на дне океанских впадин. Это вещество, состоящее из трех атомов углерода, девяти — водорода и по одной — азота и кислорода, помогает барофилам справляться с огромным давлением воды, которое разрушает белки», — делится обладатель золотой медали Менделеевской олимпиады Михаил Перельман, одиннадцатиклассник школы имени маршала В.И. Чуйкова.

Во втором туре школьники выполняли по одному заданию из разделов органической, физической, аналитической, неорганической химии и наук о живом. В одной из задач нужно было установить формулу лекарства от рака на основе схемы его синтеза и его химических составляющих, в другой — проанализировать космические частицы, содержащие водород.

«Эти молекулярные ионы водорода могут существовать только в открытом космическом пространстве, где средняя температура составляет минус 270 градусов. На нашей планете их невозможно зафиксировать, поскольку от тепла такие частицы мгновенно распадаются. Но если бы они могли сохраняться в земной атмосфере, на основании этих молекул можно было бы изобрести инновационное водородное топливо», — рассуждает второй золотой медалист Менделеевской олимпиады Расул Эфендиев, одиннадцатиклассник школы Центра педагогического мастерства.

Третий экспериментальный тур Менделеевской олимпиады проходил в импровизированной химической лаборатории. Конкурсанты анализировали состав водоросли спирулины, которая входит в состав многих национальных китайских блюд, и определяли состав вещества в пробирках.

«Мы изучили, как сворачивается белок в составе этого блюда под действием разных реагентов, и измерили физические параметры процесса, установив концентрацию вещества в образце. Затем, добавляя одно вещество по каплям к анализируемому раствору до завершения реакции, измерили количество масла. Во втором задании мы с помощью реагентов определили, какие вещества содержатся в нескольких пробирках», — вспоминает Михаил Перельман.

Распробовать осьминогов и драконьи фрукты

Кроме самой олимпиады, российских гостей ждало и знакомство с китайской культурой. В один из дней для ребят провели экскурсию по многомиллионному Шэньчжэню, на которой они могли проникнуться местным колоритом.

«Мы поехали в парк, гуляли по городу. Там повсюду ездят мотоциклы, скутеры и на каждом углу готовят уличную еду. От этого появляются специфические запахи, да и местный воздух оставляет желать лучшего. Мне Москва нравится намного больше», — признался Михаил Перельман.

Особые впечатления у московских школьников оставила национальная китайская еда.

«Осьминоги, которыми нас угощали, мне показались достаточно пресными, а вкус им придают китайские специи, которые в блюдо добавляют в большом количестве. А что действительно было очень вкусным — так это фирменные коктейли с лимоном и льдом. Особенно мне понравился коктейль с драконьим фруктом. Его еще называют питахайя», — улыбается Расул Эфендиев.

Химия решает все

Московские школьники традиционно привозят медали высшей пробы с международных олимпиад. Во многом это заслуга сложившейся в столице системы подготовки к интеллектуальным состязаниям. Кроме международных, для учеников проводятся Всероссийская и Московская олимпиады школьников по химии. Чтобы подготовиться к ним, они посещают дополнительные занятия, сборы и интенсивы в Центре педагогического мастерства столичного Департамента образования и науки. Победители и призеры могут выбрать любой вуз и поступить в него на бюджетное отделение без конкурса.

Михаил Перельман стал не только обладателем олимпиадного золота, но и лауреатом премии имени академика В.В. Лунина за один из трех лучших результатов. Три года подряд он участвовал во Всероссийской олимпиаде школьников по химии и дважды становился ее победителем. Юный химик разрабатывает собственный проект в сфере производства биологически активных добавок и в будущем видит себя ученым-исследователем.

«Мой дед был академиком, а бабушка — доктором медицинских наук. Я тоже хотел стать врачом, поэтому сразу же занялся изучением химии. Но со временем настолько полюбил этот предмет, что медицина отошла на второй план. Я мечтаю стать полезным для человечества, создать принципиально новый материал, который поможет прогрессу», — говорит Михаил Перельман.

Расул Эфендиев в прошлом году завоевал золотую медаль на Международной олимпиаде по химии имени аль-Бируни, которая проходила в Узбекистане. Он успевает по всем школьным предметам, а поступать планирует на химический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

«Такие соревнования — это старт в будущее, в науку, которой я хочу заниматься. Изучая химию, постигаешь и другие области: биологию, математику, физику, географию и даже экономику, в том числе процессы инфляции и ценообразования. Например, я хотел бы разработать более дешевые аккумуляторы, которые помогут снизить стоимость производства многих товаров и повысить уровень жизни», — рассказывает Расул Эфендиев.

Победители Менделеевской олимпиады имеют все шансы поехать на самую престижную Международную химическую олимпиаду, которая состоится в июле в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Кто попадет в состав сборной России, станет известно 16 июня.

