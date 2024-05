Марат Хуснуллин: Более 1100 памятных площадок, посвящённых Великой Отечественной войне, благоустроены по нацпроекту «Жильё и городская среда»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Бульвар Победы в Омске

В регионах России ежегодно проводятся мероприятия по благоустройству общественных и дворовых пространств. Работы выполняются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Благоустраиваются в том числе территории, на которых размещены памятники, посвящённые Великой Отечественной войне, военные мемориалы, Аллеи Памяти, Вечный огонь и братские могилы, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«День Победы – один из важнейших праздников в истории нашей страны. Этот знаменательный день посвящён подвигу советских солдат, которые достойно сражались с немецко-фашистскими захватчиками с июня 1941-го по май 1945 года в ходе Великой Отечественной войны. Мы почитаем память погибших бойцов и мирных жителей, чтим ветеранов Великой Отечественной войны, благодаря которым мы можем жить под мирным небом. Отдавая дань уважения нашим героям, мы благоустраиваем территории мемориалов и памятников. На сегодня по нацпроекту “Жильё и городская среда„ с 2019 года благоустроено более 1100 памятных площадок, посвящённых героизму советского народа в Великой Отечественной войне. Сегодня подвиг этих героев живёт в сердце каждого россиянина, передаваясь из поколения в поколение, служа нравственным ориентиром, объединяя нас, помогая решать масштабные задачи, бороться с серьёзными вызовами, защищать Родину и одерживать победы», – подчеркнул Марат Хуснуллин.

По словам Министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, восстановление и благоустройство общественных пространств, посвящённых Великой Отечественной войне, позволяет сохранить для будущих поколений память о героизме людей, которые защищали и продолжают защищать нашу страну. «На благоустроенных площадках проводятся патриотические мероприятия, уроки мужества. Это весомый вклад в сохранение культурного наследия и пример бережного отношения к истории нашей страны. В этом году в рамках федерального проекта “Формирование комфортной городской среды„ планируется благоустроить 102 территории мемориалов и памятников. Особое внимание уделяется и содержанию в нормативном состоянии уже благоустроенных объектов», – подчеркнул Ирек Файзуллин.

В частности, в прошлом году в посёлке Искателей Ненецкого автономного округа благоустроили историко-патриотический сквер «Сквер Победы» у памятника танку Т-34–85. Строители выполнили планировку территории, озеленение, устроили тротуарные дорожки и подготовили места для размещения военной техники времён Великой Отечественной войны, а также автомобильные стоянки, установили декоративные светильники.

Кроме того, в прошлом году в Алчевске Луганской Народной Республики в рамках программы «Реализация программ формирования современной городской среды» комплексной программы социально-экономического развития новых регионов благоустроили Парк культуры и отдыха имени Победы общей площадью 1,66 га. Выполнили монтаж шрифтовой композиции «Парк Победы», смонтировали элементы входной стелы, отремонтировали пешеходные зоны, выполнили озеленение, установили малые архитектурные формы и устроили современное энергоэффективное освещение.

