Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Приглашаем иностранных специалистов и студентов последних курсов присоединиться к бесплатному проекту Правительства Москвы Start in Moscow.

Участникам программы помогут получить оффер в высокотехнологичные компании Москвы, подобрать стажировку, а также адаптироваться в столице.

Start in Moscow предлагает:

базу вакансий в динамично развивающихся московских компаниях, открытых к трудоустройству иностранцев

онлайн- и офлайн-консультации по любым вопросам, связанным с трудоустройством

регулярные мероприятия и тренинги

комьюнити единомышленников с похожим опытом

Чтобы узнать подробности оставляйте свои контакты и резюме на сайте, и с вами свяжутся для консультации по трудоустройству.

Если хотите получить офлайн-поддержку по всем интересующим вопросам, то приезжайте в Welcome-office по адресу: кластер «Ломоносов», Раменский бульвар, 1, с 10:00 до 18:00.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI