Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

1 августа исполнится 85 лет со дня открытия главной выставки страны. В честь этого для посетителей ВДНХ организуют предпраздничную программу, которая начнется уже 8 мая.

«За 85 дней до дня рождения ВДНХ москвичей и туристов начнут знакомить с историей, достопримечательностями и знаковыми площадками комплекса. Гостей ждут бесплатные экскурсии, лекции и мастер-классы. Мероприятия будут проводить в музеях и на территории выставки каждые 10 дней вплоть до 27 июля», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

8 мая в 11:00 и 19:00 можно будет попасть на тематическую прогулку «Начало начал» по музею ВДНХ. Участникам расскажут о создании и развитии выставки, покажут архивные фотографии и видеоматериалы, модели архитектурных объектов и интерактивные экспонаты.

В тот же день в 13:30 и 19:30 гостей приглашают на экскурсию «От республиканского павильона до музея “Слово”: история в деталях». Она будет посвящена строительству и современной жизни павильона «Земледелие», который считается одним из самых красивых зданий выставки.

В 18:00 и 19:30 посетителям предложат узнать больше о центре «Космонавтика и авиация»: они смогут осмотреть площадь Промышленности и сам павильон, а также познакомиться с уникальной космической техникой.

18 мая в 18:30, 19:30, 20:30, 21:30 и 22:30 в музее славянской письменности «Слово» можно побывать на экскурсии «85 лет: основные вехи и реформы развития языка и письменности». Ее участники узнают о реформе орфографии 1956 года, новых заимствованных словах, динамичном правиле постановки ударений и других переменах, которые произошли в устной и письменной языковой культуре.

В тот же день в 19:00 в центре «Космонавтика и авиация» состоится лекция-викторина «Что вы знаете о “Космосе” на ВДНХ?». Команда победителей получит памятные призы.

28 мая в 12:00 и 15:00 посетителей приглашают на прогулку по территории выставки. Экскурсоводы познакомят слушателей с историей ВДНХ с момента ее основания до закрытия и консервации в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, в 13:30 и 19:30 в музее славянской письменности «Слово» пройдут творческие мастер-классы. Участники сделают юбилейные открытки, используя технику каллиграфии. В 17:30, 18:30 и 19:30 в центре «Космонавтика и авиация» расскажут об известных личностях в отрасли.

Программу мероприятий можно найти на сайте ВДНХ.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI