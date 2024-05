Завершилась школа кураторов Большой математической мастерской — 2024

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 28 апреля по 1 мая прошла Школа кураторов Большой математической мастерской (БММ). Это важный этап подготовки к проведению БММ. В рамках Школы кураторы и организаторы продумали работу каждого тематического направления Большой математической мастерской, обсудили совместные мероприятия, а также совместную работу кураторов и участников Мастерской на площадке в Новосибирском государственном университете.

Большая математическая мастерская – это мероприятие, где команды студентов, школьников и педагогов вместе с кураторами работают над математическими проектами. Командам предлагается в рамках своего проекта решить интересную исследовательскую, технологическую или методологическую задачу. Задачи поступают от заказчиков – представителей научных организаций и индустриальных предприятий. Мероприятие состоит из двух недель интенсивной работы, разделенных между собой трехдневным межмодулем.

Участники Мастерской работают в сопровождении кураторов и экспертов, прикрепленных к каждой проектной команде. Роль куратора заключается в создании условий для продуктивной командной работы над проектными задачами и организации коммуникации и функционирования команды.

— Работа в малых группах – это одна из самых продуктивных стратегий подхода к комплексным проектам с большим числом деталей. Куратор является одной из ключевых позиций при работе с малой группы. Именно он удерживает проект как целое, организует работу и коммуникацию внутри группы. Последнее время чувствуется дефицит в людях, способных занимать позицию куратора. Школа куратор Большой математической мастерской направлена как раз на подготовку кураторов, которые смогут работать как на БММ, так и за ее пределами, — рассказал руководитель БММ-2024, заместитель директора Математического центра в Академгородке, доктор физико-математических наук Тимур Насыбуллов.

В 2024 году первый модуль Большой математической мастерской будет проходить с 8 по 14 июля, а второй – с 18 по 23 июля. Работа БММ будет проводиться в очном формате на нескольких площадках: в Новосибирске на базе Новосибирского государственного университета, в Томске на базе Томского государственного университета, в Майкопе на базе Адыгейского государственного университета, в Омске на базе Омского филиала Института математики им. С. Л. Соболева.

Стать участником Мастерской могут:

· учащиеся старших классов школ (школьники, которые в результате работы на Мастерской будут отмечены кураторами, могут заработать 5 баллов к суммарному баллу ЕГЭ при поступлении в НГУ);

· студенты (студенты, которые в результате работы на Мастерской будут отмечены кураторами, получат сертификаты участников Большой математической мастерской);

· молодые исследователи, учителя/преподаватели (для педагогов и исследователей с высшим образованием Мастерская станет программой повышения квалификации, при ее успешном прохождении будут выданы свидетельства установленного образца).

Все проекты БММ-2024 опубликованы на сайте https://bmm.mca.nsu.ru/about. Новости БММ-2024 можно отслеживать в Телеграм-канале https://t.me/+MetN9nDE7WM4Y2Vk а также в сообществе https://vk.com/bmm_akadem

