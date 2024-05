Жилые и деловые кварталы со школами, спортивными и другими объектами: что появится в Москве благодаря реализации четырех проектов КРТ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице по программе комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют еще четыре участка. В апреле город опубликовал соответствующие проекты решений. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По четырем опубликованным в апреле этого года проектам на площади более 50 гектаров планируется создать современные деловые и жилые кварталы. На этих территориях появится свыше 481 тысяча квадратных метров недвижимости. В результате создадут почти семь тысяч рабочих мест. Участки находятся на юге, востоке и юго-западе столицы», — рассказал Владимир Ефимов.

Правообладателям участков и объектов недвижимости, находящихся в границах проектов, разослали письма с предложением о заключении договоров о комплексном развитии территорий. После получения от них ответа о вхождении в эти проекты город примет решение о способе реорганизации площадок. Площадь участков составляет от 0,88 до 30,7 гектара.

«В рамках редевелопмента планируется возвести более 211 тысяч квадратных метров жилья, из них почти 59 тысяч квадратных метров — для целей программы реновации и других городских нужд. Свыше 219 тысяч квадратных метров займет общественно-деловая застройка, включающая в себя офисы, магазины, банковские отделения, кафе и рестораны, а также школы, детские сады, спортивные объекты. Кроме того, на участках построят производства общей площадью более 50 тысяч квадратных метров», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Самая большая территория (30,7 гектара), которая будет реорганизована, находится в районе Южное Бутово. Там появятся промышленные и общественно-деловые объекты площадью свыше 140 тысяч квадратных метров, а также более 179 тысяч «квадратов» жилья. Самый маленький участок занимает 0,88 гектара и расположен в районе Нагатино-Садовники. Здесь планируется построить 53,6 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости: современные торговые павильоны и крупный общественно-деловой центр с гостиницей на 250 номеров.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению Сергея Собянина.

