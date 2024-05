Дмитрий Чернышенко: 28 инвестиционных проектов корпорации «Туризм.РФ» перешли в активную фазу реализации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

По итогам четырёх месяцев 2024 года 28 инвестиционных проектов, реализуемых под эгидой «Туризм.РФ», с номерным фондом более 8,5 тыс. номеров и общим объёмом инвестиций порядка 256,2 млрд рублей перешли в активную фазу реализации.

На территории строительства 16 туристических объектов в Дагестане, Астраханской и Челябинской областях, в Пермском крае, а также в ряде других регионов страны проводятся проектно-изыскательские работы.

«Развитие туризма – важнейший фактор экономического и социального благополучия. Необходимо наращивать темпы создания качественных сервисов и курортов в рамках нацпроекта “Туризм и индустрия гостеприимства„. Нужно максимально широко использовать потенциал доступных мер государственной поддержки при реализации инвестпроектов и создании инфраструктуры, в том числе с привлечением инструментов корпорации “Туризм.РФ„», – отметил Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

«Сегодня от комплексного планирования туристических территорий мы перешли к масштабному этапу строительства туристических объектов. География реализуемых инвестпроектов – от Калининграда до Камчатки. Крайне важно соблюдать заявленные в рамках нацпроекта “Туризм и индустрия гостеприимства„ сроки, чтобы жители нашей страны могли как можно скорее испытать на себе все позитивные социальные эффекты от его реализации», – заявил генеральный директор «Туризм.РФ» Сергей Суханов.

По пяти объектам, расположенным в Бурятии, Владимирской, Тверской и Воронежской областях, активно ведутся строительно-монтажные работы. Так, в Бурятии в селе Турка строится туристический комплекс «Грин Флоу Байкал». Инвестпроектом предусмотрено создание гостиницы на 153 номера категории «четыре звезды», термального комплекса и хилинг-центра. Во Владимире появится гостиница категории «четыре звезды» на 189 номеров.

В Конаковском районе Тверской области реализуется проект «Завидово парк» – туристический комплекс с гостиницами на 1130 номеров категории «три звезды» и «четыре звезды», горнолыжным склоном, детским парком и семейным центром. Большую часть из этих объектов планируется достроить уже в IV квартале 2024 года. Полноценно принимать гостей кластер начнет в первой половине 2025 года.

В селе Емань Воронежской области инвестор приступил к строительству туристического комплекса «Ямань Spa Resort», который предусматривает создание 400 номеров категории «четыре звезды», центр санаторно-курортного лечения, спа-центр и прочую инфраструктуру для отдыха.

На территории Владивостокского округа Приморского края появится многофункциональный семейный центр «Аквапарадайз»: более 300 номеров категории «четыре звезды», аквапарк и спортивно-оздоровительный комплекс.

Дополнительно два инвестпроекта «Туризм.РФ» получили положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Планируется, что ещё пять – получат его в мае этого года.

Все создаваемые объекты туристической инфраструктуры ориентированы на комфортный семейный круглогодичный отдых.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI