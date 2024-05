Дмитрий Вольвач: в инвестиционном портфеле РФ и Узбекистана 98 проектов на сумму 2,5 трлн рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Россия остаётся ключевым инвестором Узбекистана – за прошлый год российские компании инвестировали в республику более 13,5 млрд долл. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, комментируя итоги работы третьего Ташкентского международного инвестиционного форума, собравшего представителей из 93 стран мира. На пленарной сессии форума выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, от России в мероприятии приняла участие представительная делегация.

«На данный момент Россия и Узбекистан реализуют 98 совместных инвестпроектов в различных отраслях на сумму в 2,5 трлн рублей, – привёл данные Дмитрий Вольвач. – Всего в Узбекистане представлено более 3000 предприятий с российским участием, что составляет около 22% от общего числа действующих в республике компаний с иностранным капиталом. Всё это напрямую влияет на рост взаимной торговли, которая по итогам прошлого года выросла на 11,5% и превысила планку в 820 млрд рублей».

В рамках форума замминистра посетил Ташкентский металлургический завод, который реализует свою продукцию во многих странах мира, являясь одним из самых экологически чистых предприятий в сфере металлургии не только в республике, но и на территории СНГ.

Завод был основан в декабре 2020 года при поддержке группы РЭЦ и участии более 30 российских производителей и поставщиков высокотехнологичного оборудования и строительных материалов. В проекте было задействовано более 1000 человек высококвалифицированного персонала из России.

Предприятие создавалось для того, чтобы ежегодно обеспечивать промышленность Узбекистана 500 тысячами тонн холоднокатаного листа. В ходе осмотра завода Дмитрий Вольвач отметил высокое качество продукции и развитую культуру производства.

«Проект интересен тем, что на его строительство было поставлено российское оборудование и материалы. Завод полностью работает на российском сырье – металлопрокат поставляется в основном из России, с Магнитогорского металлургического комбината, – отметил он. – На примере Ташкентского металлургического завода мы видим мультипликационный эффект, при котором и российские подрядчики выиграли, и на многие годы удалось создать дополнительный спрос на российскую металлургическую продукцию».

Совместно с временно исполняющей обязанности ректора вуза Витторией Идрисовой Дмитрий Вольвач встретился с недавно назначенным ректором Ташкентского государственного экономического университета Тулкином Тешабаевым. По результатам встречи стороны подписали меморандум о сотрудничестве Ташкентского государственного экономического университета и Всероссийской академии внешней торговли.

Замминистра осмотрел площадку будущего Экспертного центра стратегических инициатив, который будет заниматься анализом рынка и отбором перспективных бизнес-проектов и инициатив. В дальнейшем на базе центра российские специалисты предложили открыть курсы переподготовки госслужащих, чтобы удовлетворить спрос республики в этой категории специалистов.

«Мы рассчитываем, что в перспективе Центр стратегических инициатив будет заниматься не только проектной деятельностью, но и кадровой работой, – подчеркнул Дмитрий Вольвач. – Сможет участвовать в подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере сельского хозяйства и тем самым влиять на производительность труда в этой сфере».

