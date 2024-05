Денис Мантуров провёл заседание наблюдательного совета Фонда развития промышленности

Source: MIL-OSI Russian Language News

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности, возглавляемый Заместителем Председателя Правительства – Министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, подвёл итоги работы ФРП за 2023 год и I квартал 2024 года. В 2023 году фонд профинансировал 276 промышленных проектов на общую сумму 142 млрд рублей. По итогам I квартала 2024 года ФРП профинансировал ещё 27 новых проектов на общую сумму 6,2 млрд рублей и продолжил финансирование 23 проектов на сумму 5,2 млрд рублей.

«Льготные займы ФРП дают предприятиям возможность запускать современные производства и выходить на новые уровни развития, что способствует укреплению технологического суверенитета страны. Сотни предприятий уже успешно реализовали заявленные проекты, а в фонд вернулось более 190 млрд рублей, которые пошли на выдачу новых займов. Реализация профинансированных ФРП проектов принесла в бюджеты всех уровней 220 млрд рублей налоговых поступлений. В 2024 году фонд планирует профинансировать более 240 проектов промышленных предприятий на общую сумму порядка 120 млрд рублей», – сообщил Денис Мантуров.

Также напомним, что Президент России Владимир Путин поставил задачу дополнительно докапитализировать фонд на 300 млрд рублей до 2030 года. Это позволит выдать порядка 500 займов для финансирования критических позиций по комплектующим в разных отраслях промышленности.

Программы финансирования ФРП пользуются повышенным спросом среди промышленных предприятий. В 2022–2023 годах ФРП подписал только с предприятиями автомобильной промышленности договоры займов на общую сумму около 100 млрд рублей, а в планах на 2024 год – одобрение проектов из отрасли автомобилестроения ещё на 65 млрд рублей. Своевременные решения Правительства о докапитализации ФРП позволяют финансировать масштабные проекты промышленных предприятий по локализации производства приоритетной продукции. Также ФРП направляет на финансирование новых проектов средства, поступающие от уплаты основного долга и процентов по ранее выданным займам.

В 2023 году пятёрка наиболее популярных программ фонда выглядит следующим образом: профинансирован 101 проект по базовой программе «Проекты развития», на программу «Комплектующие изделия» пришлось 49 профинансированных проектов, на «Приоритетные проекты» – 35, на «Производительность труда» – 32, а на «Автокомпоненты» – 27 проектов.

Всего по итогам работы на 31 марта 2024 года ФРП профинансировал 1580 промышленных проектов на общую сумму порядка 525 млрд рублей, по 806 проектам уже запущены новые производства или увеличен выпуск заявленной продукции. При этом количество полностью возвращённых займов превысило 700, а их общая сумма составила 158 млрд рублей. Более 1150 уникальных промышленных предприятий воспользовались льготным финансированием фонда за это время.

Модель ФРП успешно тиражируется и на региональном уровне. Свои фонды развития промышленности действуют в 87 субъектах Российской Федерации. По итогам работы уже 50 региональных фондов профинансировали проекты местных предприятий совместно с ФРП, где основная часть финансирования пришлась на «федеральное плечо». В 2023 году регфонды также самостоятельно профинансировали более 840 проектов на общую сумму порядка 29 млрд рублей.

ФРП также выступает оператором кластерной инвестиционной платформы (КИП) и проводит комплексную экспертизу инвестиционных проектов, консультирует заёмщиков в целях их доработки, а также осуществляет мониторинг реализации. Решение о поддержке проекта с использованием механизма КИП принимает межведомственная комиссия при Минпромторге. На сегодняшний день льготная ставка по КИП составляет 7,8% годовых.

