Денис Мантуров вручил награды лауреатам правительственной премии в области качества 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Награды премии Правительства Российской Федерации в области качества

В Доме Правительства состоялась торжественная церемония вручения премий Правительства России 2023 года в области качества. Премия присуждается организациям за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества. Награды лауреатам вручил Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В церемонии также приняли участие секретарь Совета по присуждению премий Правительства в области качества, руководитель Роскачества Максим Протасов, депутат Госдумы, председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв, члены Совета по присуждению премий Правительства в области качества, ведущие эксперты и представители Роскачества.

«Премия Правительства Российской Федерации в области качества – это динамичный инструмент улучшения менеджмента российских предприятий. Все организации-участники имеют возможность пройти аудит своей системы управления и получить экспертную оценку и рекомендации по улучшению отдельных направлений работы. Участие в премии позволяет предприятиям узнать, насколько зрелыми являются их процессы управления, а органам власти – получить срез состояния отраслей», – сказал Денис Мантуров.

В свою очередь Максим Протасов отметил: «Внедрение моделей диагностики бизнес-процессов играет важнейшую роль в поддержании устойчивости организаций, резко увеличивает быстроту реагирования на вызовы внешней среды, является инструментом постоянного развития предприятий для достижения выдающихся результатов. Поэтому получение звания лауреата правительственной премии в области качества является подтверждением того, что организация уверенно справляется с изменениями, внедряет передовые методы управления, что в совокупности позволяет ей быть эффективной по различным показателям, в том числе экономическим, а также клиентоориентированной».

Лауреатами премии Правительства в области качества 2023 года стали 12 организаций:

а) в категории организаций с численностью работающих свыше 1000 человек:

— акционерное общество «Танеко» (Республика Татарстан, г. Нижнекамск);

— общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Томск» (Томская область, г. Томск);

— государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва);

— общество с ограниченной ответственностью «ВКМ-Сталь» (Республика Мордовия, г. Саранск);

— общество с ограниченной ответственностью «Агроторг» (г. Санкт-Петербург);

— акционерное общество «Институт по проектированию магистральных трубопроводов» (г. Москва);

б) в категории организаций с численностью работающих от 250 до 1000 человек:

— акционерное общество «ТВЭЛ» (г. Москва);

— открытое акционерное общество «Челябинский механический завод» (г. Челябинск);

— совместное предприятие «Общество с ограниченной ответственностью “Сахалин – Шельф – Сервис„» (Сахалинская область, г. Холмск);

в) в категории организаций с численностью работающих не более 250 человек:

— общество с ограниченной ответственностью «Санаторий “Алтайский замок„» (Алтайский край, г. Белокуриха);

— закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие “МедИнж„» (г. Пенза);

— федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П.Пастухова» (г. Ярославль).

Премии Правительства России в области качества учреждены постановлением Правительства от 12 апреля 1996 года №423 в целях стимулирования повышения качества продукции и услуг, содействия внедрению эффективных методов управления качеством.

Премии присуждаются ежегодно на конкурсной основе организациям за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества. Претендентов на звание лауреатов и дипломантов премии на основании полученных организациями баллов отбирает Совет по присуждению премий Правительства в области качества, который возглавляет Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В состав совета входят руководители основных министерств и ведомств страны. С 2017 года функции секретариата совета возложены на Роскачество.

Заявки на участие в конкурсе могут подавать любые организации и предприятия в течение всего года.

Подробнее: https://roskachestvo.gov.ru/award/.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI