В приложении «Работа в ЕАЭС» появился белорусский сегмент

В конца апреля граждане стран ЕАЭС и СНГ, переезжающие для работы в Белоруссию, могут получить необходимые для трудоустройства сервисы через мобильное приложение «Работа в ЕАЭС». В приложении уже доступны аналогичные сервисы для Армении, Киргизии и России.

Благодаря запуску белорусского профиля, пользователи приложения смогут искать актуальные вакансии в Белоруссии, ознакомиться с основными положениями нормативных и правовых актов, получить информацию по оформлению необходимых документов, заключить онлайн-договор обязательного медицинского страхования, ознакомиться с информацией о получении разрешения на работу, проверить ограничения на въезд, задолженности по налогам, штрафы в ГАИ, а также узнать о рекомендуемых шагах по трудоустройству в специальном разделе «Помощник».

Приложение дополнено сервисом онлайн-регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания в Белоруссии, а также коммерческими услугами, включая поиск жилья и покупку авиа- и железнодорожных билетов.

По словам заместителя министра экономического развития России Дмитрия Вольвача, уникальность приложения заключается в его универсальности. С одной стороны, приложение удобно для пользователя, с другой – позволяет органам государственной власти корректно идентифицировать и сопровождать трудовой путь мигранта на всем пространстве Евразийского экономического союза.

«Приложение «Работа в ЕАЭС» успешно развивается и уже стало не только действенным инструментом в решении задач по формированию общего рынка труда в Союзе, но и удобной клиентоориентированной платформой по представлению государственных услуг и коммерческих сервисов, существенно упрощая процедуры, связанные с трудовой мобильностью, не только для граждан ЕАЭС, но и для трудящихся из стран СНГ», – отметил замминистра.

Расширяется не только география доступных в приложении сервисов, но и аудитория пользователей приложения «Работа в ЕАЭС». В англоязычной версии приложения зарегистрироваться по паспорту могут иностранные граждане из Филиппин, Индии, Эфиопии, Вьетнама, Шри-Ланки и Египта.

