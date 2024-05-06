В Москве возобновлена подача тепла в дома и соцобъекты — Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице возобновили подачу тепла в жилые дома и социальные объекты. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

По прогнозу метеорологов в ближайшие дни сохранится холодная погода.

В ночные часы температура воздуха может опускаться до минусовых значений.

«Подача тепла продолжится до установления регламентных дневных и ночных температур воздуха, позволяющих завершить отопительный сезон», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

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