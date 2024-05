В ИПМЭиТ открыли именную аудиторию «Соколицын»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В учебном корпусе СПбПУ на улице Новороссийской, 50 торжественно открыли именную лекционную аудиторию ИПМЭиТ, названную в честь доктора экономических наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР Сергея Алексеевича Соколицына .

На открытии аудитории в обновлённом учебном корпусе 26 апреля собрались преподаватели и студенты Политеха, а также выпускники, ученики, коллеги, родственники и продолжатели научной школы профессора С. А. Соколицына. С приветственным словом выступил директор Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Владимир Щепинин.

Мы продолжаем лучшие традиции экономического образования в Политехе. Я рад, что в нашем институте открывается третья именная аудитория. Выставка, которую организовали к этому событию, подтверждает, что у нас есть не только история, но и архивные вещи, демонстрирующие существенный вклад учёных-политехников в развитие науки и образования в вузе и во всей стране. Надеюсь, что часть из представленных материалов получится разместить в этой аудитории для студентов, которые будут приходить сюда на занятия , — подчеркнул Владимир Энгелевич.

Также участников поприветствовал руководитель административного аппарата ректора Владимир Глухов, который поделился своими воспоминаниями о совместной работе в Политехе с профессором С. А. Соколицыным в 1970-е годы.

Сергей Алексеевич внёс значительный вклад в развитие экономического направления в Политехе, в расширение применения математических методов в экономике. Благодаря профессору Соколицыну на государственном уровне было принято решение о необходимости подготовки кадров нового типа, и впервые в стране была открыта для обучения в вузах и ссузах специальность “Организация механизированной обработки экономической информации”. Важно отметить, что Сергей Алексеевич смог добиться этого, работая в научной команде лауреата Нобелевской премии по экономике, академика, советского математика и экономиста, одного из создателей линейного программирования Леонида Витальевича Канторовича. Это был новый виток экономического образования не только в Политехе, но и в стране , — отметил Владимир Викторович.

Инициатором подготовки в ЛПИ специалистов нового профиля был кандидат технических наук, доцент (впоследствии доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР) Сергей Алексеевич Соколицын. В 1961 году он основал кафедру механизации учёта и вычислительных работ, на которой началась подготовка инженеров-экономистов: они должны были получить знания в таких, казалось бы, разных, но близких областях, как управление организационными системами, экономико-математические методы, вычислительная техника и программирование.

На открытии аудитории поприветствовал гостей директор Высшей школы бизнес-инжиниринга Игорь Ильин. Он рассказал, что глобальным результатом научных работ Сергея Алексеевича и его учеников является разработка и широкое внедрение системы оперативного управления основным производством по опережениям.

Все его научные труды связаны с экономикой и организацией машиностроительного производства, с использованием экономико-математических методов и вычислительной техники в этих сферах науки и практики. Данные работы вывели его в первый ряд специалистов в области применения математических методов и ЭВМ в экономических исследованиях. Важно отметить, что разные периоды времени в дирекции и практически на всех кафедрах факультета экономики и менеджмента трудились ученики Сергея Алексеевича. Появлялись новые направления работы и новые кафедры подготовки специалистов, многие из которых в разное время возглавили ученики профессора Соколицына. Некоторые из них смогли прийти сегодня в Политех , — сказал Игорь Васильевич.

После своего выступления он пригласил поделиться воспоминаниями аспиранта Сергея Алексеевича, «любимого ученика», как говорят выпускники тех лет, —профессора Высшей школы производственного менеджмента Виктора Дуболазова.

Виктор Андреевич рассказал, что при Сергее Алексеевиче в Политехе был открыт первый компьютерный класс. Также в 1961 году он организовал кафедру «Автоматизация управления производством» и создал в 1964 году отраслевую научно-исследовательскую лабораторию «Автоматизированные системы управления производством», которые совместно с другими кафедрами и факультетами института активно участвовали в разработке АСУ на производственных объединениях «Кировский завод», «Электросила» и «Звезда».

Также перед участниками выступил другой ученик Сергея Алексеевича — доктор экономических наук, профессор Владимир Юрьев. Он был начальником отдела разработки и внедрения задач АСУП ПО «Кировский завод», главным научным сотрудником ЦНИИ робототехники и технической кибернетики. В Политехе Владимир Юрьев работал заместителем заведующего кафедрой информационных систем в экономике и менеджменте, начальником научно-исследовательского отдела, заместителем декана факультета экономики и менеджмента по научно-исследовательской работе. Владимир Николаевич рассказал о научной работе с Сергеем Алексеевичем, благодаря которой он нашёл свой путь в науке и впоследствии стал членом диссертационного совета СПбГПУ, членом диссертационного совета Санкт-Петербургского инженерно-экономического университета и экспертом научно-технической сферы.

Воспоминаниями поделился заведующий лабораторией «Системная динамика» и профессор Высшей школы бизнес-инжиниринга Николай Диденко. Николай Иванович тоже был учеником Сергея Алексеевича, потом стал секретарём диссертационного совета по специальности «Математические и инструментальные методы в экономике» под председательством профессора С. А. Соколицына.

Первый выпуск кафедры, основанной Сергеем Алексеевичем Соколицыным, представил профессор Анатолий Вещунов. Анатолий Павлович поделился воспоминаниями и презентовал свою книгу, посвящённую в том числе работе на кафедре ИСЭМ Политеха.

Особенно ценным стало то, что родственники Сергея Алексеевича смогли присутствовать на открытии именной аудитории. Приехали дочь, сын и внучки профессора Соколицына. Перед участниками мероприятия выступил профессор Высшей школы административного управления ИПМЭиТ Александр Соколицын. Александр Сергеевич поблагодарил всех за тёплые слова, звучавшие в адрес его отца, поделился своими воспоминаниями и впечатлениями.

Студенты ИПМЭиТ впечатлились военными фактами из биографии С. А. Соколицына. С первых дней Великой Отечественной войны он в рядах Красной армии прошёл боевой путь от Ленинграда до Берлина, был очевидцем Нюрнбергского процесса, а после демобилизации продолжил обучение в аспирантуре. Награждён двумя боевыми орденами и многими медалями.

В завершение встречи директор ВШБИ Игорь Ильин выразил благодарность руководству вуза и института за возможность открытия этой именной аудитории.

