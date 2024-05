В ГУУ пройдёт финальная игра «Кто станет мэром?»

Source: MIL-OSI Russian Language News

7 мая 2024 года в атриуме Центра информационных технологий Государственного университета управления в рамках проекта «Юный избиратель» пройдёт финальная игра «Кто станет мэром?»

Игра является завершающим этапом квеста «Юный избиратель», проекта, который реализуется студентами политологами ИГУиП – членами Молодежной избирательной комиссии района Выхино-Жулебино при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

Молодёжная избирательная комиссия района Выхино-Жулебино активно работает над вовлечением молодёжи в политический процесс. На протяжении последних 9 месяцев студенты-политологи провели ряд мероприятий, направленных на повышение избирательной активности среди молодёжи. Они провели 19 квестов «Юный избиратель» в 8 школах района Выхино-Жулебино, в которых приняли участие 574 школьника.

Проект близится к завершению. 7 мая будет проведен финал квеста, где победители отборочного этапа сыграют в настольную игру «Кто станет мэром?», чтобы узнать кто главный знаток избирательного права.

Молодёжная избирательная комиссия Выхино-Жулебино стремится к тому, чтобы каждый человек понимал важность своего участия в выборах и имел возможность выразить своё мнение через голосование.

Программа мероприятия:

12.00-12.30 – Регистрация участников;

12.30-12.45 – Приветственное слово ректора. Инструктаж команд участников;

12.45-14.00 – Финальная игра «Кто станет мэром?»;

14.00-14.30 – Подведение итогов, награждение победителей.

