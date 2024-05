В ГУУ открылся акселератор «Энергия города. Среда»

Source: MIL-OSI Russian Language News

17-18 апреля 2024 года в Государственном университете управления открылась Акселерационная программа поддержки проектных команд и студенческих инициатив «Энергия города. Среда».

На открытии Акселератора выступили проректор ГУУ Дмитрий Брюханов и руководитель Акселерационной программы Екатерина Халимон.

Они отметили важность развития в ГУУ предпринимательского трека проектной деятельности, рассказали об истории акселерационных программ технологического предпринимательства в ГУУ, а также познакомили собравшихся с особенностями, расписанием и возможностями Акселератора.

С презентациями о компаниях выступили руководители организаций-партнеров Акселератора: генеральный директор ООО «Сохрани Лес» Андрей Хорошилов, генеральный директор ООО «ТЕН Групп» Юрий Бочаров и его заместитель Игорь Волков, а также генеральный директор ООО «Акколада» Мария Гусева.

Они детально рассказали о запросах на инновации для участников проектных команд, о возможностях взаимодействия с участниками в рамках экспертных сессий и о реализованных крупных проектах.

С презентацией дальнейшей поддержки проектных команд после завершения Акселерационной программы выступил директор Бизнес Инкубатора ГУУ Дмитрий Рогов.

В завершении выступили выпускники Акселерационных программ 2022 и 2023 гг. Станислав Митюшников и Игорь Елистратов. Являясь руководителями проектных команд, они выиграли несколько грантовых конкурсов и сегодня взаимодействуют с крупными инвестиционными компаниями по дальнейшей реализации своих стартапов и выпуску серийного производства товаров.

Всего заявки на участие подали свыше 500 обучающихся бакалавриата и магистратуры ГУУ.

В программе Акселератора предусмотрено 26 мероприятий, которые пройдут в очном и онлайн форматах с участием представителей организаций-партнеров.

Цель программы — формирование инновационных продуктов в рамках реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» государственной программы РФ «Научно-технологическое развитие РФ».

Программа реализуется при финансовой поддержке АНО «Платформа Национальной Технологической Инициативы».

