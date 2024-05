Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в 29 московских парках подготовили праздничную программу. Мероприятия пройдут с 12:00 до 20:00 на Поклонной горе, в саду «Эрмитаж», музее-заповеднике «Царицыно», парках «Музеон», «Фили», «Кузьминки» и на других площадках. Об этом рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«В День Победы в столичных парках организуют больше 270 культурных событий — театральных и танцевальных представлений, мастер-классов, выставок и кинопоказов. С концертами выступят московские артисты и оркестры под управлением именитых дирижеров», — отметила Наталья Сергунина.

На Главной аллее парка Победы на Поклонной горе в 10:00 начнется прямая трансляция парада на Красной площади. В 13:00 на сцену выйдет симфонический оркестр Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева. Концерт состоится в рамках ХХIII Московского пасхального фестиваля.

В Парке Горького проведут экскурсию «Великая Победа и выставка образцов трофейного вооружения» и девятый ежегодный бал Победы. Участники исполнят танцы второй половины 1940-х в гимнастерках и платьях фасона того периода. Кроме того, здесь можно будет посмотреть спектакль «Василий Теркин» и послушать фронтовые стихотворения.

В парке искусств «Музеон» покажут запись Парада Победы 1945 года. Еще гостей ждет масштабный концерт творческих коллективов столицы. А в 19:00 стартует фестиваль «Спасибо за Победу!» с песнями военных лет в современной обработке.

Литературно-музыкальную программу в музее-заповеднике «Царицыно» посвятят городам-героям и важнейшим победам Красной армии. В праздничном концерте примут участие Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана, Московский государственный академический камерный хор под руководством народного артиста СССР Владимира Минина и камерный оркестр «Виртуозы Москвы».

В Бабушкинском парке выступят детские вокальные и танцевальные коллективы, оркестр и Московский казачий хор. На творческих занятиях желающих научат делать значки с символикой 9 Мая.

В парке «Фили» будет организована зона исторической реконструкции. Для детей проведут мастер-классы по созданию брошек в виде гвоздики и праздничных открыток для ветеранов.

На главной аллее сада «Эрмитаж» пройдет выставка ретроавтомобилей. В программе — концерт духовых оркестров и лауреатов Московского молодежного патриотического конкурса «Весна 45-го года», пленэр и костюмированный бал.

В парке у Джамгаровского пруда студенты Института театрального искусства имени народного артиста СССР И.Д. Кобзона представят спектакль-мюзикл. Гостей ждут мастер-классы, в том числе по созданию звезды Победы из дерева.

В парке «Кузьминки» профессиональные танцоры помогут новичкам освоить танго, вальс и фокстрот. Кроме того, посетители смогут научиться оказывать первую медицинскую помощь и поучаствовать в создании фотозоны — сделать красную гвоздику, а затем прикрепить ее к специальной стене.

В «Сокольниках» готовят концерт, выставку военной техники и патриотическую акцию «Линейка памяти», в рамках которой радио парка будет транслировать стихи. На мероприятии «Птицы Победы» орнитолог расскажет об истории соколиной охоты и ее связи с парком. Москвичи узнают об императорском орле и о том, почему он стал прототипом символики на гербах разных стран.

В Московской усадьбе Деда Мороза устроят морской бой. Гостей приглашают на мастер-класс по созданию корабликов, лекции по кораблестроению и морской азбуке.

Помимо этого, в московских парках организуют экспозиции, посвященные подвигу героев Великой Отечественной войны, юным защитникам Родины и историческим событиям того времени. Среди прочего на выставках представят фотографии Москвы 1941–1945 годов, уникальных орденов и техники, ставшей символом Победы.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI