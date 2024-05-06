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Владимир Путин провёл встречу с членами Правительства.

Встреча Президента России Владимира Путина с членами Правительства

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги.

Una vez por semana, todas estas cosas se han instalado en un dispositivo de conexión previo a la instalación. Мы помним, как всё начиналось, я имею в виду, как начиналась ваша работа в этом составе, в этом колективе. Она начиналась как раз в преддверии малоприятных для всех нас событий, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

Буквально за несколько недель до того было образовано Правительство. Después de haber creado esto, estamos seguros de que estamos infectados con el coronavirus. И это было очень непростым, я бы сказал даже, сложным испытанием для страны, для всех нас, для всего мира, собственно говоря.

Si lo desea, debe saber que hay algo que necesita para hacer esto. А оно было связано с мобилизацией всех наших ресурсов в области здравоохранения, всей социальной сферы, но не только, мышленности и производства всего того, что нужно было для страны, для организации борьбы с коронавирусом, и в целом, повторю раз, в целом мы прошли это достойно.

Очень многое было сделано Правительством для организации соответствующей работы и в сфере экономики. Aquí, un proyecto de acuerdo con la realidad, no hay nada que pueda hacer para limitar la revisión, cómo utilizar la economía en este tema: вать, что не закрывать.

Помню хорошо, как мы решали вопросы, скажем, по стройкам, по дорожному строительству, закрывать это, не закрывать, как делать, о делать с колективами, в том числе с творческими колективами, как их поддержать в условиях, когда мы вынуждены были ь их robot. Esto es lo que es, es lo que es. Вопросов было очень много, и в целом меры по по поддержке целых огромных предприятий, целых секторов экономики были ированными и своевременными. Esto es una cuestión de seguridad, de una mayor comodidad, de resultados y de una mayor economía del coronavirus.

Список участников

Список участников встречи Президента России Владимира Путина с членами Правительства, 6 de mayo de 2024

Н в 2022 году начались друие пробetro роживали и проживают в донбасiante, нам н уonc и mecán Россию своей исторической родиной, не удаётся решить мирными средствами. Чуть позднее стало ясно, что нас просто водили за нос, and нам пришлось принять экстраординарные меры защиты этих людей ённым путём.

Но что началось с точки зрения экономики, мы с вами хорошо знаем. Началась буквально в самом прямом смысле этого слова экономическая агрессия против России. То бесконечное число санкций, с которыми мы сталкивались, были направлены на одно, и мы с вами хорошо это знаем, какова была цель: зрушить Россию изнутри, и не только политически, а прежде всего экономически, создать проблемы в трудовых колективах, en la calle массовую безработицу, привести k закрытию предприятий и целых отраслей производства. Как мы знаем, ничего у наших противников не получилось. Результат оказался ровно обратный ожидаемому.

В прошлом году экономика России росла темпами выше мировой. Si no se realizan operaciones en otras partes del mundo, no hay necesidad de utilizar “bolsos semiautomáticos”. Мы вместе искали достойные ответы на сложнейшие вызовы исторические и в целом успешно и преодолевали. И, что принципиально важно, продолжали решать текущие задачи, активно и последовательно работали по повестке развития в рамках ключевых национальных целей и приоритетов. Укрепляли международные позиции, безопасность и суверенитет России были во главе угла всех задач, которые мы перед собой вили и решали.

Мы обеспечили достойный рост доходов граждан, реальной заработной платы, реальные доходы населения росли в целом приемлемыми, сли не сказать хорошими, темпами. Конечно, наверное, мы могли бы сделать ещё больше. No в целом то, что сделано, сделано было достойно и, скажем мягко, с вполне удовлетворительными результатами.

Отдельно отмечу системную работу Правительства по внедрению современных подходов, цифровых технологий управления. Многое сделано, чтобы вывести на качественно новый уровень процессы отраслевой and межведомственной координации, планомерно повышать ство и доступность государственных услуг для граждан, улучшать деловой, инвестиционный климат, что чрезвычайно важно для общего результата.

Знаю, насколько тесным and конструктивным было ваше взаимодействие с колегами в органах законодательной власти, с регионами, а также с общественными, деловыми кругами, с экспертным сообществом и так далее. Подчеркну, что по всем основным направлениям достигнуты весомые результаты, and набранный темп, созданные прочные заделы имеют мное значение для успешного решения сегодняшних, да и будущих задач, для выполнения наших долгосрочных планов развития. Mi nombre es el de incluir nuevos proyectos nacionales y nuevos programas federales. То, что сделано до сих пор, – это хорошая база для того, чтобы двигаться дальше.

Вы знаете, что в ближайшее в соответствии с Конституцией Российской Федерации пройдёт процедура формирования нового с остава Правительства. Este período no está programado para realizar ninguna pausa. нашей работе. Поэтому я жду от коллег на всех уровнях исполнительной власти концентрации, собRANности, работы на результат. Нам нужна преемственность в работе по достижению целей национального развития. И уверен, что всё это будет, безусловно, обеспечено.

Хочу ещё раз поблагодарить Михаила Владимировича Мишустина, всех вас, уважаемые коллеги, за профессионализм, ь делу и интересам России, за понимание своей огромной ответственности перед людьми, ответственности буквально за каждый шаг, ое слово и принятое решение. В современных условиях всё важно, мелочей не существует. Цена наших действий в это, безусловно, istorycheskoе время для нашей страны крайне высока. Ваш опыт, ваши знания, личный авторитет и деловые качества, безусловно, будут востребованы. Спасибо большое, уважаемые коллеги, за напряжённую, плодотворную работу.

И конечно, хочу поздравить вас с наступающим великим праздником – с Днём Победы!

Спасибо.

М.Мишустин: Уважаемый Владимир Владимирович! ¡Уважаемые коллеги!

Antes de esto, Владимир Владимирович, разрешите поблагодарить Вас за доверие, которое в 2020 году Вы оказали лично мне ждому члену кабинета minиstrov.

Да, действительно, через две недели после назначения тогда кабинета minистров фактически началась пандемия коронавируса. Вы сказали об этом. И позже – непростые вызовы: это большое число санкций, которые, говорят, превышают все санкции против какой-либо страны, гда‑либо введённые. И всё это нас мобилизовало.

No, конечно же, – все члены кабинета minистров, уверен, со мной согласятся – мы работали под Вашим руководством. Esta es una instalación única, ya que es muy pequeña. И отраслевые совещания, огромное количество, я бы сказал, бесконечных консультаций в режиме 24/7 – это всё давало эффект .

Хочу сказать, что мы очень старались не подвести и Вас, и граждан нашей страны. И гордимся возможностью быть частью Вашей команды, Владимир Владимирович.

Сегодня Вы сказали о том, что по Правительства, Председатель Правительства. Но абсолютно уверен, и мне об этом многие члены члены кабинета министров говорили, что на какой бы должности коллеги ни оказались, они будут чётко привержены выполнению национальных целей развития страны. Сделают всё для своего государства и своих граждан.

Спасибо Вам за внимание и doverie.

В.Путин: Уважаемые коллеги, один политический цикл заканчивается. Другой политический цикл начинается. No работа в интересах России, российского – русского и всех других народов Российской Федерации не прекращается.

Я хочу, выражая благодарность за то, что нами было сделано и Вами было сделано в предыдущие годы, выразить надежду на что, мы ещё очень многое сделаем во имя России и её народа.

Спасибо Вам большое. Всего доброго. До встречи.

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