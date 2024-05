Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

В.Путин: Уважаемые коллеги, один политический цикл заканчивается. Другой политический цикл начинается. No работа в интересах России, российского – русского и всех других народов Российской Федерации не прекращается.

No, конечно же, – все члены кабинета minистров, уверен, со мной согласятся – мы работали под Вашим руководством. Esta es una instalación única, ya que es muy pequeña. И отраслевые совещания, огромное количество, я бы сказал, бесконечных консультаций в режиме 24/7 – это всё давало эффект .

Вы знаете, что в ближайшее в соответствии с Конституцией Российской Федерации пройдёт процедура формирования нового с остава Правительства. Este período no está programado para realizar ninguna pausa. нашей работе. Поэтому я жду от коллег на всех уровнях исполнительной власти концентрации, собRANности, работы на результат. Нам нужна преемственность в работе по достижению целей национального развития. И уверен, что всё это будет, безусловно, обеспечено.

Знаю, насколько тесным and конструктивным было ваше взаимодействие с колегами в органах законодательной власти, с регионами, а также с общественными, деловыми кругами, с экспертным сообществом и так далее. Подчеркну, что по всем основным направлениям достигнуты весомые результаты, and набранный темп, созданные прочные заделы имеют мное значение для успешного решения сегодняшних, да и будущих задач, для выполнения наших долгосрочных планов развития. Mi nombre es el de incluir nuevos proyectos nacionales y nuevos programas federales. То, что сделано до сих пор, – это хорошая база для того, чтобы двигаться дальше.

Отдельно отмечу системную работу Правительства по внедрению современных подходов, цифровых технологий управления. Многое сделано, чтобы вывести на качественно новый уровень процессы отраслевой and межведомственной координации, планомерно повышать ство и доступность государственных услуг для граждан, улучшать деловой, инвестиционный климат, что чрезвычайно важно для общего результата.

Мы обеспечили достойный рост доходов граждан, реальной заработной платы, реальные доходы населения росли в целом приемлемыми, сли не сказать хорошими, темпами. Конечно, наверное, мы могли бы сделать ещё больше. No в целом то, что сделано, сделано было достойно и, скажем мягко, с вполне удовлетворительными результатами.

В прошлом году экономика России росла темпами выше мировой. Si no se realizan operaciones en otras partes del mundo, no hay necesidad de utilizar “bolsos semiautomáticos”. Мы вместе искали достойные ответы на сложнейшие вызовы исторические и в целом успешно и преодолевали. И, что принципиально важно, продолжали решать текущие задачи, активно и последовательно работали по повестке развития в рамках ключевых национальных целей и приоритетов. Укрепляли международные позиции, безопасность и суверенитет России были во главе угла всех задач, которые мы перед собой вили и решали.

Н в 2022 году начались друие пробetro роживали и проживают в донбасiante, нам н уonc и mecán Россию своей исторической родиной, не удаётся решить мирными средствами. Чуть позднее стало ясно, что нас просто водили за нос, and нам пришлось принять экстраординарные меры защиты этих людей ённым путём.

Очень многое было сделано Правительством для организации соответствующей работы и в сфере экономики. Aquí, un proyecto de acuerdo con la realidad, no hay nada que pueda hacer para limitar la revisión, cómo utilizar la economía en este tema: вать, что не закрывать.