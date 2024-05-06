Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

К 79-летию победы в Великой Отечественной войне столичные musas, bibliotecas, parques, centros de cultura y estudios de ciencias товили насыщенную праздничную программу. В нее вошло свыше 250 мероприятий, которые пройдут в разных районах Москвы. Горожан ждут выступления хореографических, хоровых и музыкальных колективов, экскурсии, кинопоказы художествен и доку películas mentales, lecciones y clases magistrales. Они пройдут 8 и 9 maya. Большинство мероприятий будет доступно бесплатно. На некоторые потребуется предварительно зарегистрироваться o ли приобрести билет.

Celebrar festivales y participar en eventos

На ежегодном фестивале «Весна Победы», который пройдет в Mузее В.А. Тропинина и московских художников его времени (Щетининский переулок, дом 10, строение 1), горожан ждут обзорные экскурсии, , clases magistrales y conciertos. 8 may в 17:00 они смогут послушать музыкально-документальный рассказ актрисы Марианны Лемешко «Музыка вечна!». В основе программы — письма, стихи, дневниковые записи, газетные статьи и песни 1940-х годов.

9 may вход в mузей будет свободным, посетителям достаточно лишь получить бесплатный билет в кассе. Можно будет осмотреть любые музейные выставки. Они будут открыты для гостей с 13:00 to 21:00. Подробная афиша фестиваля размещена на официальном сайте музея.

Послушать стихи о Великой Отечественной войне можно в библиотеке № 233 (3-й Митинский переулок, DOM 2). 8 de mayo a las 11:00 de la mañana «Они сражались за Родину». Listas de bibliotecas utilizadas por otros usuarios de biografías y autores ни военных лет. Завершится встреча показом художественного фильма по книге Б.Л. Vasilieva «А зори здесь тихие…».

Utilice el libro de texto y póngale en contacto con la biblioteca de libros número 30 (ú (foto Ковалевской, casa 10, cuerpo 1). 8 de mayo a las 14:00, se inicia el programa «День Победы». Ребята узнают о том, как началась Великая Отечественная война и какие сражения сыграли в ней решающую роль. Здесь также бдет рабо regalo йне. Además, rebajata примут участие в познавательной викторине и творческом master-classe по рисованию «Открытка ко Дню Победы». Регистрация не нужна.

En el teatro anfitrión Дома Гоголя (Никитский бульвар, dom 7 a) 8 de mayo a las 18:30 horas concierto clásico. Прозвучат песни военных лет, а также произведения композиторов Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича, Матвея Блантера, Амина Баснера, Кирилла Молчанова, Александра Цыганкова, Виктора Малярова, Игоря Лученка.

Узнать интересные факты про оборону Заполярья можно в галерее «Краснохолмская» (Краснохолмская набережная, дом 1/15). 8 de mayo a las 18:30 de esta semana se presenta una película documental «Незамерзающий порт надежды». В основу ленты легли воспоминания адмирала Северного морского флота Арсения Головко, который описал в своих дневниках события начала Великой Отечественной войны.

Послушать праздничные концерты и увидеть популярные киноленты

Встретить День Победы приглашает и музей-заповедник «Царицыно» (Дольская улица, дом 1). El hotel se encuentra del 9 de mayo a las 10:00 en la calle principal. Cuando no hay conciertos de parejas y reuniones fuertes, hay algunas opciones. У Третьего кавалерского корпуса состоятся литературные чтения. Регистрация не нужна. Полная программа будет опубликована en el sitio oficial del museo de música8 de mayo.

Познакомиться с historia de los músicos de Moscú (Мичуринский проспект, Олимпийская Д) еревня, casa 3). 9 de mayo de 10:00 a 18:00 después del programa «¡Победа! ¡Pobeda! ¡Bien!». Для гостей подготовили обзорную экскурсию «Великий подвиг защитников Москвы» (a las 15:00) y экскурсию по фондовой «Храним и помним» (a las 16:00). Они увидят предметы and документы, рассказывающие о непростом периоде столицы, и узнают о том, как формируется музейная ллекция. Tenga en cuenta que puede colocar en el armario «Разведка уходит в сумерки» y colocar en месте советских разведчиков с оставе партизанского отряда. Además, la tecnología de la música cinematográfica se traduce en películas de cine occidental войне «Летят журавли» y «Офицеры». La música en la música no es necesaria para la música.

О подвигах бойцов Красной армии расскажут на экскурсии «На встречу с героями». El 9 de mayo a las 12:00, 15:00 y 18:00 en el hotel «Muzey Geroev Советского Союза и России» (Большая Черемушкинская, дом 24, корпус 3) Государственного музея обороны Москвы. Гости познакомятся с биографиями советских солдат, летчиков-испытателей, моряков and полярников. A las 13:00, haga clic en el enlace interactivo “Frontovыmy дорогами” y observe las noticias y comentarios del ejército ruso. y. Aquí, para finalizar a las 16:00 horas de lectura «Оружие героев» о знаменитой винтовке Мосина и пистолете-пулемете Шпагина. Для участия в мероприятиях необходимо приобрести входной билет в mузей.

En el parque «Кузьминки» del 9 de mayo a las 11:00 comienza el programa «Salut, Победа!». Ее подготовили творческие колективы детской школы искусств «Центр». Зрители увидят хореографические номера в исполнении танцевальных ансамблей «Мечта», «Бумеранг», «Карусель». Для них также выступят оркестр «Переходный возраст», ансамбль эстрадного вокала «Колибри», ансамбль академического пения, ансамбль народной песни «СмоРодина» y хор «Камертон». Asegúrese de utilizar instrumentos y instrumentos populares.

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