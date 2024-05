Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

О подвигах бойцов Красной армии расскажут на экскурсии «На встречу с героями» . El 9 de mayo a las 12:00, 15:00 y 18:00 en el hotel «Muzey Geroev Советского Союза и России» (Большая Черемушкинская, дом 24, корпус 3) Государственного музея обороны Москвы. Гости познакомятся с биографиями советских солдат, летчиков-испытателей, моряков and полярников. A las 13:00, haga clic en el enlace interactivo “Frontovыmy дорогами” y observe las noticias y comentarios del ejército ruso. y. Aquí, para finalizar a las 16:00 horas de lectura «Оружие героев» о знаменитой винтовке Мосина и пистолете-пулемете Шпагина. Для участия в мероприятиях необходимо приобрести входной билет в mузей.

Познакомиться с historia de los músicos de Moscú (Мичуринский проспект, Олимпийская Д) еревня, casa 3). 9 de mayo de 10:00 a 18:00 después del programa «¡Победа! ¡Pobeda! ¡Bien!» . Для гостей подготовили обзорную экскурсию «Великий подвиг защитников Москвы» (a las 15:00) y экскурсию по фондовой «Храним и помним» (a las 16:00). Они увидят предметы and документы, рассказывающие о непростом периоде столицы, и узнают о том, как формируется музейная ллекция. Tenga en cuenta que puede colocar en el armario «Разведка уходит в сумерки» y colocar en месте советских разведчиков с оставе партизанского отряда. Además, la tecnología de la música cinematográfica se traduce en películas de cine occidental войне «Летят журавли» y «Офицеры». La música en la música no es necesaria para la música.

Встретить День Победы приглашает и музей-заповедник «Царицыно» (Дольская улица, дом 1). El hotel se encuentra del 9 de mayo a las 10:00 en la calle principal. Cuando no hay conciertos de parejas y reuniones fuertes, hay algunas opciones. У Третьего кавалерского корпуса состоятся литературные чтения. Регистрация не нужна. Полная программа будет опубликована en el sitio oficial del museo de música 8 de mayo.

9 may вход в mузей будет свободным, посетителям достаточно лишь получить бесплатный билет в кассе. Можно будет осмотреть любые музейные выставки. Они будут открыты для гостей с 13:00 to 21:00. Подробная афиша фестиваля размещена на официальном сайте музея.

На ежегодном фестивале «Весна Победы», который пройдет в Mузее В.А. Тропинина и московских художников его времени (Щетининский переулок, дом 10, строение 1), горожан ждут обзорные экскурсии, , clases magistrales y conciertos. 8 may в 17:00 они смогут послушать музыкально-документальный рассказ актрисы Марианны Лемешко «Музыка вечна!». В основе программы — письма, стихи, дневниковые записи, газетные статьи и песни 1940-х годов.