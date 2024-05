Более 90 процентов выпускников столичных предпрофессиональных классов продолжают обучение в вузах по своему профилю

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Более 13 тысяч выпускников инженерных, медицинских, предпринимательских, ИТ- и медиаклассов поступили в столичные вузы в 2023 году. Почти каждый из них выбрал вуз и факультет по своему профилю. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Московские предпрофессиональные классы дают ученикам максимально подробный взгляд на будущую профессию и комплексное знакомство с особенностями работы в разных отраслях. Поэтому при выборе вузов у ребят не возникает сомнений, куда поступать. За два года обучения эти выпускники уже успели освоить первые профессиональные навыки, познакомиться со своими будущими вузами, потенциальными работодателями и даже получить первые специальности в колледжах. Поэтому первокурсники из предпрофессиональных классов приходят в университеты, точно зная, чему хотят учиться и в какой отрасли строить карьеру. В 2023 году в столичные вузы поступили более 13 тысяч выпускников инженерных, медицинских, ИТ-, предпринимательских и медиаклассов. При этом свыше 90 процентов из них выбрали вузы и факультеты по своему профилю», — рассказала Анастасия Ракова.

Большинство выпускников предпрофессиональных классов поступают в вузы, на базе которых они и проходили подготовку: создавали проекты, проводили исследования, посещали предпрофессиональные каникулы и просветительские мероприятия. Самыми популярными вузами стали Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ «ВШЭ»), Московский государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт» (НИУ «МЭИ») и Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. В эти вузы поступили более 25 процентов всех выпускников.

Свыше 50 процентов одиннадцатиклассников из каждого предпрофессионального проекта стали студентами топовых вузов своих направлений. Выпускники инженерных и ИТ-классов чаще всего отдавали предпочтение НИУ «МЭИ», НИУ «ВШЭ», МГУ имени М.В. Ломоносова и Московскому авиационному институту. Учащиеся медицинских классов в большинстве случаев выбирали Сеченовский университет, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова и Российский университет медицины. Самыми популярными у выпускников предпринимательских классов стали Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Выпускники медиаклассов чаще всего поступали на медиафакультеты НИУ «ВШЭ», РАНХиГС и Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы.

Масштабный проект предпрофессионального образования успешно реализуется в Москве с 2015 года. Сегодня в московских школах действует шесть направлений предпрофессиональной подготовки: медицинские, инженерные, психолого-педагогические, предпринимательские, ИТ- и медиаклассы. В них учатся более 40 тысяч десятиклассников и одиннадцатиклассников — свыше трети всех старшеклассников города.

С 1 сентября 2023 года в школах реализуется единый стандарт предпрофессионального образования. Он дает старшеклассникам возможность получить как глубокие академические знания, так и качественную практику. Погрузиться в будущую профессию ученикам помогает партнерская система «школа — колледж — вуз — работодатель». Образовательные программы у учащихся сбалансированы так, чтобы знания, навыки и практический опыт, которые предоставляет детям каждый партнер — участник проекта, были уникальными: не повторяли, а органично дополняли друг друга. Образовательное пространство для предпрофессиональных классов спроектировано особым образом для эффективной реализации программы. В школах оборудованы современные высокотехнологичные лаборатории, мультифункциональные аудитории, создано пространство для проектно-исследовательской деятельности, групповой и индивидуальной работы.

Ранняя профориентация школьников соответствует задачам проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на специальной странице.

