Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

En el proyecto «Активный гражданин» publicado голосование за лучшие рисунки юных москвичей — участников шестого городского конкурса «Наследие моего района». Он объединил детей возрасте от до 15 лет — как любителей, так и тех, кто занимается в художественных школах, ках, студиях. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Ребята изобразили значимые, на их взгляд, объекты своего района: здания, парки, набережные, мосты, памятники и церкви.

«За шесть лет на конкурс прислали 16,5 тысячи работ. Только в этом году их поступило свыше 4,5 тысячи, больше всего западного, Severo-Восточного и Восточного округов ы. Samymi активными оказались москвичи в возрастной категории от до 11 лет», — рассказала Наталья Сергунина.

Юные художники нарисовали Останкинскую башню, музей-усадьбу «Кусково», особняк Анны Кекушевой, усадьбы Кузьминки y Люб лино, скоропечатню Левенсона и многое другое.

Победителей определят горожане и expertos. Профессиональное жюри оценивает работы в основных категориях — «Любители» (7–11 и 12–15 лет), «Профессионалы» (7–11 и 12–15 ле т), а также в 13 novых специальных номинациях. В их числе — «Памятники-герои», «Усадебный калейдоскоп», «Искусство в городе», «Литературная Москва» y «Наукоград».

Estos nuevos programas favoritos y el proyecto “Actividad activa”.

«Рисунки победителей представят на выставке, которую летом откроют на Рождественском bulvare. А затем в течение года лучшие работы можно будет увидеть в городских PARках», — отметила Наталья Сергунина.

La tradición en las nominaciones «Приз зрительских симпатий» любой конкурсант мог разместить свой рисукон в социальной сети с хештегом #Наследиемоегорайона2024. Coloque esta categoría en un lugar seguro.

El concurso de diseño “Наследие моего района” se produjo en 2019. Изображая любимые места, его участники знакомятся с historia Москвы и делятся со взрослыми своим взглядом на окружающий мир.

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