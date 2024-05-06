Более 167 километров водопроводных и канализационных сетей построят и реконструируют в Москве

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства в 2024 году построят и реконструируют более 167 километров водопроводных и канализационных сетей. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций, проводимая работа позволяет в полной мере обеспечить безопасность и надежность эксплуатации сетей, качественное водоснабжение потребителей. В этом году запланированы строительство и реконструкция почти 100 километров водопроводных и свыше 67 километров канализационных сетей», — рассказал Петр Бирюков.

При проведении работ будут использовать современные технологии и оборудование.

Сети, нуждающиеся в обновлении, определяют в ходе теледиагностики с помощью робототехнического комплекса. После осмотра внутреннего состояния трубопровода принимается решение о необходимости ремонта. Более 90 процентов работ выполняется с использованием бестраншейных технологий, таких как протяжка нового трубопровода в уже существующей трубе, его восстановление полимерными рукавами, горизонтально направленное бурение.

Применение новых технологий позволяет минимизировать дискомфорт для жителей, а закольцованность московской системы центрального водоснабжения дает возможность обеспечить проведение регламентных и ремонтных работ без отключения абонентов.

Всего с 2011 года в столице было построено и реконструировано 1,4 тысячи километров водопроводных и около 700 километров канализационных сетей.

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