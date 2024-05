Алексей Оверчук провёл встречу с Министром экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Мухтаром Бабаевым

Source: MIL-OSI Russian Language News

Встреча Алексея Оверчука с Министром экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Мухтаром Бабаевым

В Москве состоялась встреча Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука с Министром экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Мухтаром Бабаевым.

На переговорах рассмотрены актуальные вопросы природоохранного сотрудничества двух стран и подготовка участия российской делегации в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата, проведение которой запланировано в Азербайджанской Республике в ноябре 2024 года.

Участие в мероприятии приняли советник Президента Российской Федерации Руслан Эдельгериев, руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков, представители федеральных министерств Российской Федерации и Азербайджанской Республики.

