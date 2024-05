В России появится День математика

Source: MIL-OSI Russian Language News

Новый профессиональный праздник – День математика будет отмечаться зимой. Закрепить его в календаре распорядился Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Праздничной датой предлагается сделать 1 декабря – день рождения выдающегося русского математика Николая Ивановича Лобачевского.

Подписанным распоряжением Министерству просвещения поручено в двухмесячный срок закрепить принятое решение необходимым нормативным правовым актом.

С инициативой об установлении такого праздника в Правительство обратился ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. Это предложение впервые прозвучало в ходе Всероссийского съезда учителей и преподавателей математики, который прошёл в МГУ в ноябре 2023 года, и было поддержано его участниками.

